Nissan повідомив про рекордний збиток у $5,3 млрд — Finance.ua

Nissan повідомив про рекордний збиток у $5,3 млрд Сьогодні 04:50 — Фондовий ринок

Nissan Motor Co. прогнозує чистий збиток до ¥750 млрд ($5,3 млрд) за фінансовий рік, що завершився в березні 2025 року. Це може стати найгіршим фінансовим результатом в історії компанії, яка вже кілька років поспіль бореться за виживання.

Причини падіння — застарілий модельний ряд, агресивна політика знижок для уникнення надлишків на складах, втрата конкурентних позицій у США та Китаї, а також відсутність гібридів, що унеможливлює боротьбу за покупця в ключових регіонах.

Гірше за найгірші очікування

Раніше аналітики прогнозували збиток на рівні ¥112 млрд, що вже перевищувало попередній прогноз самої компанії (¥80 млрд). Проте під кінець квітня Nissan попередив: реальні втрати можуть скласти ¥700−750 млрд, тобто майже в 7 разів більше очікуваного.

«Ми бачимо погіршення конкурентного середовища та слабкі показники продажів», — йдеться у заяві Nissan.

Без союзу — під загрозою існування

На початку року зірвалися перемовини щодо стратегічного альянсу з Honda, після чого у відставку подав CEO Макото Учіда, визнавши, що без партнерства компанії «буде складно вижити». Його місце зайняв Іван Еспіноса, 46-річний колишній директор з планування, якому тепер доведеться очолити реструктуризацію та пошук нового союзника.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.