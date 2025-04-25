Nissan повідомив про рекордний збиток у $5,3 млрд — Finance.ua
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Nissan повідомив про рекордний збиток у $5,3 млрд

Фондовий ринок
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Nissan Motor Co. прогнозує чистий збиток до ¥750 млрд ($5,3 млрд) за фінансовий рік, що завершився в березні 2025 року. Це може стати найгіршим фінансовим результатом в історії компанії, яка вже кілька років поспіль бореться за виживання.
Причини падіння — застарілий модельний ряд, агресивна політика знижок для уникнення надлишків на складах, втрата конкурентних позицій у США та Китаї, а також відсутність гібридів, що унеможливлює боротьбу за покупця в ключових регіонах.

Гірше за найгірші очікування

Раніше аналітики прогнозували збиток на рівні ¥112 млрд, що вже перевищувало попередній прогноз самої компанії (¥80 млрд). Проте під кінець квітня Nissan попередив: реальні втрати можуть скласти ¥700−750 млрд, тобто майже в 7 разів більше очікуваного.
«Ми бачимо погіршення конкурентного середовища та слабкі показники продажів», — йдеться у заяві Nissan.

Без союзу — під загрозою існування

На початку року зірвалися перемовини щодо стратегічного альянсу з Honda, після чого у відставку подав CEO Макото Учіда, визнавши, що без партнерства компанії «буде складно вижити». Його місце зайняв Іван Еспіноса, 46-річний колишній директор з планування, якому тепер доведеться очолити реструктуризацію та пошук нового союзника.
За матеріалами:
borgexpert
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