У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати — Finance.ua

У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати, Фото: freepik

Позашляховики коштують недешево. Це повнопривідні авто підвищеної прохідності для експлуатації на шляхах всіх рівнів, а також на бездоріжжі. Експерти прогнозують, що ціни на деякі моделі суттєво знизяться у 2025 році.

Видання GoBankingRates оприлюднило список авто, які можуть стати доступнішими у наступному році.

Причини зниження цін

Браян Муді, виконавчий редактор Autotrader, зазначив, що покупці зможуть придбати абсолютно новий автомобіль зі знижкою. Причиною цього може бути переповнений ринок.

Читайте також Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді

«Це один із найбільш продаваних сегментів автомобілів щороку — і автовиробники продовжують додавати нові моделі», — прокоментував Муді.

Згідно з Kelley Blue Book, у жовтні 2024 року середня ціна транзакції нового компактного позашляховика становила 36 739 доларів.

Це майже на 30% менше, ніж у середньому по галузі. Іноді придбати невеликий позашляховик більш вигідно, ніж інші моделі.

Читайте також Українці стали менше купувати дизельні автівки

Є чотири моделі позашляховиків, які на думку Лорен Фікс, засновниці Car Coach Reports, на початку наступного року можуть суттєво подешевшати.

Ford Mustang Mach-E

Базова ціна: $39 995.

Електричний позашляховик Mustang не продавався на тому рівні, на який сподівався Ford.

Фікс наголосила, Ford зменшить ціну на цей позашляховик, щоб вивести основну частину свого асортименту.

Читайте також Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать

«Ford вже знизив ціни на Mustang Mach-E на початку цього року і хоче зробити авто ще доступнішим», — додала фахівчиня.

Volvo XC90

Базова ціна: $57 400.

Варто звернути увагу на розкішний позашляховик, Volvo XC90, оскільки цього місяця він відчутно подешевшав.

Цей трирядний позашляховик — надійний і безпечний варіант, який продемонструє високий рівень надійності та гідне співвідношення ціни та якості.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Базова ціна: $60 490.

Причина зниження цін на Jeep Grand Cherokee — дуже низький рівень продажів. Цей автомобіль — розумна покупка, якщо вам потрібен позашляховик, що підключається до електромережі.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.