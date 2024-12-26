У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати — Finance.ua
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У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати

Технології&Авто
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У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати
У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати, Фото: freepik
Позашляховики коштують недешево. Це повнопривідні авто підвищеної прохідності для експлуатації на шляхах всіх рівнів, а також на бездоріжжі. Експерти прогнозують, що ціни на деякі моделі суттєво знизяться у 2025 році.
Видання GoBankingRates оприлюднило список авто, які можуть стати доступнішими у наступному році.

Причини зниження цін

Браян Муді, виконавчий редактор Autotrader, зазначив, що покупці зможуть придбати абсолютно новий автомобіль зі знижкою. Причиною цього може бути переповнений ринок.
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«Це один із найбільш продаваних сегментів автомобілів щороку — і автовиробники продовжують додавати нові моделі», — прокоментував Муді.

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Згідно з Kelley Blue Book, у жовтні 2024 року середня ціна транзакції нового компактного позашляховика становила 36 739 доларів.
Це майже на 30% менше, ніж у середньому по галузі. Іноді придбати невеликий позашляховик більш вигідно, ніж інші моделі.
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Є чотири моделі позашляховиків, які на думку Лорен Фікс, засновниці Car Coach Reports, на початку наступного року можуть суттєво подешевшати.

Ford Mustang Mach-E

У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати
Базова ціна: $39 995.
Електричний позашляховик Mustang не продавався на тому рівні, на який сподівався Ford.
Фікс наголосила, Ford зменшить ціну на цей позашляховик, щоб вивести основну частину свого асортименту.
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«Ford вже знизив ціни на Mustang Mach-E на початку цього року і хоче зробити авто ще доступнішим», — додала фахівчиня.

Volvo XC90

У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати
Базова ціна: $57 400.
Варто звернути увагу на розкішний позашляховик, Volvo XC90, оскільки цього місяця він відчутно подешевшав.
Цей трирядний позашляховик — надійний і безпечний варіант, який продемонструє високий рівень надійності та гідне співвідношення ціни та якості.

Jeep Grand Cherokee 4xe

У 2025 році деякі моделі позашляховиків можуть суттєво подешевшати
Базова ціна: $60 490.
Причина зниження цін на Jeep Grand Cherokee — дуже низький рівень продажів. Цей автомобіль — розумна покупка, якщо вам потрібен позашляховик, що підключається до електромережі.
За матеріалами:
Обозреватель
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