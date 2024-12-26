Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать — Finance.ua
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Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать

Технології&Авто
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Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать
Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать, Фото: freepik
Європейські автовиробники підвищують ціни на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Водночас плануються знижки на електромобілі, оскільки вони готуються до жорсткіших правил щодо викидів.

Нові правила щодо викидів

З 1 січня 2025р., щоб уникнути великих штрафів, щонайменше 20% від загальних продажів компанії мають становити електромобілі.
На сьогодні цей показник дорівнює 13%.
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За останні два місяці VW, Stellantis і Renault Group вже підняли ціни на моделі з ДВЗ на кілька сотень євро, намагаючись, на думку аналітиків, зробити електричні моделі більш привабливими.
Нагалаємо, у Міненерго прогнозують, до 2050 року в Україні кожен другий автомобіль має бути електричним. Для цього необхідно створити розгалужену інфраструктуру зарядних станцій по всій країні.
За матеріалами:
Finance.ua
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