Швеція готується запустити перші електричні літаки до 2030 року — Finance.ua
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Швеція готується запустити перші електричні літаки до 2030 року

Технології&Авто
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Швеція готується запустити перші електричні літаки до 2030 року
Швеція готується запустити перші електричні літаки до 2030 року
Електрична авіація розглядається як найкраще рішення для декарбонізації авіаперевезень. Кілька стартапів наразі працюють над тим, щоб зробити це реальністю, а деякі прототипи вже перебувають на стадії розробки та тестування.
Шведський острів Готланд прагне стати одним з перших, де офіційно дозволять електричну авіацію. Оскільки острів є найвіддаленішим населеним пунктом у скандинавській країні, його мешканці користуються поромними переправами та регулярними рейсами, щоб дістатися до материка, пише The Major.
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Саме віддаленість і водночас розташування неподалік від материка робить Готланд ідеальним місцем для впровадження та тестування нової галузі електричної авіації. Стартапи, що працюють над розробкою електричних літаків, прагнуть спочатку завоювати регіональні сегменти польотів, зокрема, внутрішні європейські рейси.
Наприкінці червня регіональна влада острова підписала дві угоди з двома скандинавськими компаніями, які є лідерами в галузі електричної авіації. Ці листи про наміри створять дорожні карти для впровадження «зелених» літаків у регулярні рейси на острів та з нього до кінця десятиліття.
Йдеться про дві компанії: Elfly Group (Норвегія) та Heart Aerospace (Швеція). Перша вже розробила невеликий 9-місний літак під назвою Noemi (від NO-EMIssions), який цього року почали випробовувати на узбережжі Норвегії.
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Шведський стартап наполегливо працює над розробкою першого 30-пасажирського гібридно-електричного літака (ES-30), який вийде на регіональні рейси до 2030 року. У Гетеборзі, де базується компанія, аеропорт Seve очікує на перший гібридно-електричний рейс. Технологія акумуляторів може утримувати літак у повітрі 32 км, але шведські дослідники планують збільшити цю відстань.
Співпраця між регіоном Готланд та стартапами буде спрямована на вивчення експлуатаційних потреб, технічних вимог, наземної інфраструктури та технічного обслуговування, а також бізнес-моделей.
За матеріалами:
expert.ua
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