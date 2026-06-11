Google запускає Gemini 3.5 Live Translate: переклад голосу в реальному часі 11.06.2026, 01:24 — Технології&Авто

Повноцінний запуск для бізнесу очікується наприкінці року

Google представила нову модель Gemini 3.5 Live Translate, яка дозволяє здійснювати голосовий переклад у режимі реального часу. Система здатна автоматично розпізнавати понад 70 мов і відтворювати переклад із максимально збереженими характеристиками голосу — інтонацією, темпом та висотою.

Як це працює

На відміну від традиційних рішень, що чекають завершення фрази, новий алгоритм обробляє аудіо безперервно, у потоковому режимі. Це дозволяє скоротити затримку між мовленням і перекладом до кількох секунд та зробити діалог більш природним, без довгих пауз. Система також адаптована до роботи в шумному середовищі та не потребує складного ручного налаштування.

Для захисту від зловживань і дезінформації всі згенеровані аудіо маркуються цифровим водяним знаком SynthID, який невидимий для користувача, але дозволяє ідентифікувати контент.

Наразі інструмент доступний у вигляді публічної попередньої версії для розробників через Gemini Live API та Google AI Studio. Його вже інтегрують платформи на кшталт Agora, LiveKit та Vision Agents, що спрощує створення сервісів без побудови складної інфраструктури потокового зв’язку. Також технологію тестує сервіс Grab, який використовує її для обробки мільйонів дзвінків між клієнтами та водіями.

Коли функція стане доступною

У корпоративному сегменті функція спершу з’явиться у закритому тестуванні для користувачів Google Workspace у сервісі Google Meet. Вона дозволить перекладати розмови у більш ніж 2000 мовних комбінацій під час відеозустрічей, значно розширивши можливості порівняно з попередньою версією. Повноцінний запуск для бізнесу очікується наприкінці року.

Для звичайних користувачів оновлення стане доступним у застосунку Google Translate на iOS та Android. Під час використання навушників переклад буде передаватися безпосередньо співрозмовнику, а на Android також з’явиться режим прослуховування, який дозволяє отримувати переклад через динамік смартфона без додаткових пристроїв.

iTechua За матеріалами:

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