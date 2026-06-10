Оновлення KIA Stonic за ціну менше 20 000 євро Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

Оновлення KIA Stonic за ціну менше 20 000 євро

KIA Stonic, який залишається найдоступнішим кросовером бренду, після останнього оновлення отримав свіжий дизайн, переглянуту лінійку комплектацій та вигіднішу ціну.

Оновлена гамма KIA Stonic складається з трьох рівнів оснащення: Concept, Drive та GT-line. Найбюджетніша версія побудована на базі комплектації Concept, яка вже в стандартному виконанні пропонує широкий перелік обладнання.

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Серед оснащення доступні 16-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні денні ходові вогні, мультимедійна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм і навігацією, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, камера заднього виду, передні й задні паркувальні датчики, круїз-контроль, кондиціонер та цифрова радіостанція.

Також до стандартного оснащення входить набір систем безпеки та допомоги водієві, зокрема система утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, автоматичне екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів, контроль тиску в шинах та система екстреного виклику e-Call.

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Під капотом найдоступнішого KIA Stonic встановлений 1,0-літровий трициліндровий бензиновий турбомотор T-GDi потужністю 100 к.с. і крутним моментом 172 Нм. Двигун поєднується з шестиступеневою механічною коробкою передач і переднім приводом.

Кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 11 секунд і здатний розвивати максимальну швидкість 179 км/год. Середня витрата пального за циклом WLTP становить 5,7 л на 100 км, а викиди CO₂ заявлені на рівні 128 г/км.

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