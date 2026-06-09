BYD готує новий флагманський седан (фото) Сьогодні 04:28 — Технології&Авто

BYD анонсувала новий флагманський седан

BYD готує новий флагманський седан D-класу для своєї лінійки Dynasty. Компанія опублікувала офіційні камуфльовані фото моделі, яка може отримати назву Dahan — саме цей варіант зараз лідирує серед назв, запропонованих користувачами спільноти BYD.

Про це повідомляє CnEVPost

Новий седан стане старшим за Han

У лінійці Dynasty флагманським седаном досі був BYD Han. Це одна з найвідоміших моделей бренду, яка допомогла BYD закріпитися не лише в масовому, а й у дорожчому сегменті китайського ринку.

Новий седан має підняти планку вище. Це буде перший D-класовий флагманський седан у родині Dynasty. Тобто йдеться не просто про оновлення Han, а про окрему старшу модель, яка має посилити преміальний імідж BYD.

Технічні характеристики седана поки що не розкриті. Але сам факт появи такої моделі добре показує, куди рухається BYD: компанія більше не хоче бути лише виробником доступних електромобілів і гібридів. Вона прагне конкурувати у класах, де важливі статус, комфорт, технології та маржинальність.

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Назву ще обирають

Історія з назвою теж показова. Минулого тижня BYD почала збирати пропозиції від користувачів щодо офіційної назви нового седана. Після кількох етапів відбору у фінал вийшли шість варіантів.

Найбільшу підтримку, за даними CnEVPost, зараз має назва Dahan, або «Великий Han». Це логічно: вона зберігає зв’язок із уже відомим седаном Han, але водночас одразу натякає на вищий статус нової моделі.

Для BYD така назва зручна ще й маркетингово. Han уже має репутацію успішного седана, а Dahan може стати його більш дорогим і престижним продовженням.

Новий седан не буде самотнім у верхній частині лінійки Dynasty. Паралельно BYD готує великий флагманський SUV Datang. Його офіційний запуск запланований у середині червня в місті Сіань, провінція Шеньсі.

Datang уже відкрив передзамовлення наприкінці квітня. Стартова ціна становить 250 000 юанів, а топова версія доходить до 320 000 юанів. За курсом, наведеним CnEVPost, це приблизно 36 970−47 300 доларів.

Попит на SUV виявився дуже сильним. У перші 24 години передзамовлення перевищили 30 000 одиниць, а за перші два тижні — понад 100 000 одиниць. Для великої преміальної моделі це дуже серйозний результат.

Телеканал 24 За матеріалами:

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