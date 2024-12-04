Найбільший електричний літак в історії полетить у 2025 році — Finance.ua

Найбільший електричний літак в історії полетить у 2025 році Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Найбільший електричний літак в історії полетить у 2025 році

Шведський стартап Heart Aerospace готується до першого експериментального польоту літака X1. Він повністю електричний і має найбільші розміри серед усіх своїх конкурентів та аналогів.

Розробники повідомили, що «початковий експериментальний політ демонстратора Heart X1 покликаний підтвердити можливості інноваційної технології електричної тяги Heart». Це стане важливою віхою для компанії, що була заснована в 2019 році й відтоді залучила 145 мільйонів доларів США для реалізації своїх планів з реформування авіації, повідомляє Heart Aerospace

Heart представила X1 ще у вересні, зазначивши, що він побудований у тих самих пропорціях, що й паливний ES-30, з розмахом крил у 32 метри.

Випробувальний політ відбудеться з міжнародного аеропорту Платтсбург на півночі штату Нью-Йорк, який компанія вважає ідеальним вибором з огляду на його низьку щільність повітряного руху й підтримку в розробці та тестуванні транспортних технологій.

Компанія поки не уточнила, чи матиме X1 таку ж дальність польоту, що й ES-30. Однак уже зараз ясно, він матиме нульовий рівень викидів.

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Комерційний літак ES-30 призначений для зльоту зі злітно-посадкових смуг завдовжки 1 100 метрів завдяки своїм високомоментним електродвигунам і турбогвинтам, а його гібридна система забезпечує загальну дальність польоту майже 400 кілометрів. З такою відносно невеликою дальністю польоту і обмеженою пасажиромісткістю Heart не прагне замінити великі авіалайнери. Натомість основна увага приділяється з’єднанню менших «кишенькових аеропортів» невеликої площі у громадах з недостатнім рівнем обслуговування. Очікується, що X1 йтиме тим же шляхом.

Heart має ще багато роботи перед першим польотом X1. Компанія зазначила, що літак «проходить широкі випробування критично важливих систем для забезпечення безпечного та успішного польоту».

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Компанія вже планує наступне покоління, Heart X2, у якому буде використано досвід першого демонстратора. У 2026 році буде випробувана система «незалежної гібридної силової установки».

Очікується, що повноцінне комерційне використання почнеться десь у 2028 році.

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