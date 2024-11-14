Авіаперевізник Абу-Дабі Etihad вкладе до $1 млрд у модернізацію літаків — Finance.ua

Авіаперевізник Абу-Дабі Etihad вкладе до $1 млрд у модернізацію літаків Вчора 23:12 — Технології&Авто

Авіаперевізник Абу-Дабі Etihad вкладе до $1 млрд у модернізацію літаків

Програма модернізації, найбільша на сьогодні у Etihad, розпочнеться приблизно з 50 двофюзеляжних літаків моделей Boeing Co. 787 та 777, а потім пошириться на всі широкофюзеляжні літаки. Авіакомпанія повністю оновить салон, додасть високошвидкісний Інтернет та представить нову розважальну систему.

«Ми збираємося модернізувати навіть ті літаки, які не потребують модернізації, але ми вважаємо, що для авіакомпанії важливо мати послідовність у всьому парку», — сказав в інтерв’ю генеральний директор Антоноалдо Невес.

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Програма не включатиме Airbus SE 380, який Etihad вивела з експлуатації, але тепер планує літати до кінця десятиліття або довше, сказав він.

Затримки в ланцюжку постачання для авіації призвели до того, що Etihad не зможе негайно запустити програму і буде змушена чекати до кінця наступного року. Два компоненти, які постачатимуться найдовше, — це сидіння та туалети бізнес-класу, які повністю виготовляються постачальником і потім встановлюються в літаку.

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Флагманський авіаперевізник Абу-Дабі зафіксував 66% зростання прибутку після сплати податків за перші дев’ять місяців року в порівнянні з минулим роком, що обумовлено сильним літнім сезоном і зростанням у вантажному бізнесі. Кількість пасажирів зросла на 35%. Перевізник узяв на себе зобов’язання додати понад 60 літаків від виробників та лізингових компаній цього року, сказав Невес.

Програма модернізації є частиною інвестиційного плану Etihad на суму $7 млрд на наступні п’ять років, включаючи подвоєння розміру флоту, реорганізацію мережі та додавання маршрутів. Перевізник також планує первинне публічне розміщення акцій, повідомляв Bloomberg раніше цього року.

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