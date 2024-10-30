У Китаї випробували прототип надзвукового пасажирського літака — Finance.ua

У Китаї випробували прототип надзвукового пасажирського літака 30.10.2024, 00:23 — Технології&Авто

У Китаї випробували прототип надзвукового пасажирського літака

Китайська компанія Space Transportation зі штаб-квартирою в Пекіні заявляє, що провела випробувальний політ прототипу комерційного транспортного літака, який може рухатися зі швидкістю 4 Маха, що вдвічі перевищує швидкість літака Concorde. Компанія, також відома як Lingkong Tianxing Technology, заявила, що подальша оцінка технології її двигуна відбудеться в листопаді. Її мета — створити повнорозмірний надзвуковий пасажирський літак, готовий до першого польоту в 2027 році.

За словами компанії, цей літак зможе доставляти пасажирів з Пекіна до Нью-Йорка приблизно за дві години на крейсерській швидкості, що більш ніж у чотири рази перевищує швидкість звуку.

Останнім цивільним надзвуковим літаком був Concorde, розроблений спільно французькими та британськими аерокосмічними компаніями. Він був введений в експлуатацію в 1976 році і літав зі швидкістю, що вдвічі перевищувала швидкість звуку, доки не був знятий з озброєння в 2003 році. Concorde мав чотири турбореактивні двигуни і міг здійснювати горизонтальні злети і посадки, літаючи на висоті близько 18 300 м.

За словами розробника, надзвуковий реактивний літак Yunxing має вдвічі більшу швидкість, зліт і посадка відбувається вертикально, і він може досягати висоти понад 20 тис. м. Анімація на сайті компанії" показує, як Yunxing відправляється в небо за допомогою ракети-носія, яка потім відокремлюється від літака. Потім літак долає велику відстань. Наближаючись до місця призначення, він знижує швидкість до дозвукового рівня, перш ніж його рідинний ракетний двигун запалюється для вторинного уповільнення, щоб здійснити вертикальну посадку.

Компанія, яка також розробляє технології та послуги для гіперзвукових польотів, заявляє, що завершила численні випробування техніки активного гальмування і вертикальної посадки.

Space Transportation була заснована в південно-західній китайській провінції Сичуань у 2018 році і має науково-дослідні та виробничі центри в Пекіні та інших містах Китаю. Плани досліджень і розробок компанії включають платформи для перевірки технологій, суборбітальні космічні туристичні апарати і глобальні гіперзвукові літальні апарати. Компанія надавала послуги в галузі гіперзвукових технологій військовим, університетам і науково-дослідним інститутам, а також працювала над розробкою ракет і випробувальними польотами з кількома університетами. Це включає участь у проекті гіперзвукового літака Feitian 1 під керівництвом Північно-Західного політехнічного університету. Цей літак завершив випробувальний політ у 2022 році.

У суботу було випробувано кілька ключових технологій надзвукового літака Yunxing, в тому числі його аеродинаміку, термозахист і системи управління. З погляду аеродинаміки, Yunxing має високе співвідношення підйомної сили до лобового опору — тому при збільшенні висоти і зменшенні щільності повітря він зберігає ефективну продуктивність, роблячи політ більш економічним і комфортним.

Не менш важливим є і тепловий захист. Під час високошвидкісного польоту поверхня літака зазнає безперервного аеродинамічного нагрівання, температура якого перевищує 1000° С. Матеріали та конструкції, які є легкими, високоміцними та термостійкими, мають вирішальне значення. Компанія заявила, що повністю композитна конструкція успішно витримала ці екстремальні умови під час випробувального польоту.

Також були оцінені система управління польотом, авіоніка і міцність конструкції прототипу. Компанія Space Transportation заявила, що має на меті розробити надзвуковий літак, який можна буде використовувати для глобальних комерційних польотів і доступного космічного туризму.

Її віце-президент Шен Хайбін заявив в інтерв’ю NetEase у 2021 році, що компанія сподівається здійснити перший політ з екіпажем для суборбітального космічного туризму до 2025 року і досягти високошвидкісного глобального транспорту до 2030 року.

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