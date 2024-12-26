Українці стали менше купувати дизельні автівки — Finance.ua

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Українці стали менше купувати дизельні автівки

Технології&Авто
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Українці стали менше купувати дизельні автівки
Українці стали менше купувати дизельні автівки, Фото: freepik
У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Загальний показник на третину менший, ніж у листопаді минулого року.
З цієї кількості:
  • 1,5 тисячі нових авто (+36%).
  • Понад 3,7 тисячі вживаних, імпортованих з-за кордону (-45%).
Частка дизельних авто на ринку нових легковиків зросла до 29% (проти 20,5% у листопаді 2023 року).
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Серед імпортованих вживаних авто дизельні машини охопили 25% ринку, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких авто склав 10,4 року.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

  • Renault Duster — 420 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 181 од.;
  • Toyota Hilux — 152 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 122 од.;
  • Skoda Kodiaq — 109 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • Renault Megane — 316 од.;
  • Skoda Octavia — 252 од.;
  • Nissan Qashqai — 234 од.;
  • Volkswagen Passat — 229 од.;
  • Volkswagen Golf — 150 од.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.
За матеріалами:
Finance.ua
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