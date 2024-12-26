Українці стали менше купувати дизельні автівки — Finance.ua

Українці стали менше купувати дизельні автівки
У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Загальний показник на третину менший, ніж у листопаді минулого року.
З цієї кількості:
- 1,5 тисячі нових авто (+36%).
- Понад 3,7 тисячі вживаних, імпортованих з-за кордону (-45%).
Частка дизельних авто на ринку нових легковиків зросла до 29% (проти 20,5% у листопаді 2023 року).
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Серед імпортованих вживаних авто дизельні машини охопили 25% ринку, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких авто склав 10,4 року.
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 420 од.;
- Volkswagen Tiguan — 181 од.;
- Toyota Hilux — 152 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 122 од.;
- Skoda Kodiaq — 109 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 316 од.;
- Skoda Octavia — 252 од.;
- Nissan Qashqai — 234 од.;
- Volkswagen Passat — 229 од.;
- Volkswagen Golf — 150 од.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.
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