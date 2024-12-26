Українці стали менше купувати дизельні автівки — Finance.ua

Українці стали менше купувати дизельні автівки Сьогодні 09:32 — Технології&Авто

Українці стали менше купувати дизельні автівки, Фото: freepik

У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Загальний показник на третину менший, ніж у листопаді минулого року.

З цієї кількості:

1,5 тисячі нових авто (+36%).

(+36%). Понад 3,7 тисячі вживаних, імпортованих з-за кордону (-45%).

Частка дизельних авто на ринку нових легковиків зросла до 29% (проти 20,5% у листопаді 2023 року).

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Серед імпортованих вживаних авто дизельні машини охопили 25% ринку, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких авто склав 10,4 року.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 420 од.;

Volkswagen Tiguan — 181 од.;

Toyota Hilux — 152 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 122 од.;

Skoda Kodiaq — 109 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane — 316 од.;

Skoda Octavia — 252 од.;

Nissan Qashqai — 234 од.;

Volkswagen Passat — 229 од.;

Volkswagen Golf — 150 од.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.

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