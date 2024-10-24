Stellantis хоче підняти ціни на моделі з ДВЗ — Finance.ua
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Stellantis хоче підняти ціни на моделі з ДВЗ

Технології&Авто
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Stellantis хоче підняти ціни на моделі з ДВЗ
Stellantis хоче підняти ціни на моделі з ДВЗ
Компанія може скоротити виробництво двигунів внутрішнього згорання, а також збільшити вартість бензинових авто, аби досягти цілей ЄС щодо викидів. Таким чином автовиробник прагне досягнути зменшення продажів моделей з ДВЗ, щоб електромобілі становили 24% від загального обсягу продажів.
Як передає Carscoops, виконавчий директор Карлос Таварес заявив, що фірма виступає проти будь-яких затримок у внесенні змін до поточного плану щодо виконання вимог ЄС. Нещодавно посаду операційного директора Stellantis в Європі обійняв Жан-Філіп Імпарато.
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Він заявив, що Stellantis має подвоїти свою частку електромобілів наступного року до 24% від загальної кількості транспортних засобів, якщо компанія хоче досягти цілей щодо викидів до 2025 року. Водночас альтернативний шлях — скорочення виробництво моделей з ДВЗ, якщо попит на їхні електромобілі не зросте.
Як відомо, нові правила ЄС набудуть чинності 1 січня та встановлять цільовий рівень викидів CO2 для авто на рівні 95 грамів на кілометр, що є зниженням порівняно з правилом 106,6 г/км, яке діє з 2023 року.
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Недотримання цього показника призведе до штрафу у розмірі 95 євро за грам надлишку на автомобіль. Імпарато сказав журналістам Auto News, що потенційне скорочення виробництва моделей з ДВЗ може початися вже 1 листопада. Він також додав, що Stellantis має кілька способів збільшення продажі електромобілів.
Наприклад, збільшити вартість своїх моделей з двигунами внутрішнього згорання, щоб заохотити покупців розглянути електричні моделі. Leapmotor також має допомогти Stellantis досягти цільових показників викидів, оскільки концерн має 51% контрольного пакету акцій китайського бренду, і його продажі враховуватимуться в загальних показниках групи.
За матеріалами:
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