Глава BMW заявив, що заборона ЄС на ДВЗ призведе до спаду в автомобільній промисловості — Finance.ua
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Глава BMW заявив, що заборона ЄС на ДВЗ призведе до спаду в автомобільній промисловості

Технології&Авто
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Глава німецької Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Олівер Зіпсе заявив на Паризькому автосалоні, що точка відсікання в 2035 році для автомобілів, що викидають CO2, «більше не є реалістичною».
Про це пише The Guardian.
Плани ЄС щодо заборони виробництва традиційних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з 2035 року призведуть до скорочення галузі, попередив виконавчий директор BMW, оскільки німецька автомобільна промисловість бореться зі зростаючою конкуренцією з боку Китаю в секторі електромобілів.
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Заборона «може також загрожувати європейській автомобільній промисловості в самому її серці», — сказав Зіпсе. Ці заходи «за сьогоднішніх припущень призведуть до масового скорочення галузі загалом».
«Коригування цільового показника 100% BEV (акумуляторних електромобілів) на 2035 рік у рамках всеосяжного пакета заходів зі зниження викидів CO2 також дасть змогу європейським OEM-виробникам (виробникам традиційного устаткування) менше залежати від Китаю у виробництві акумуляторів», — додав Зіпсе, посилаючись на домінуюче становище Пекіна.
Автовиробники, включно з BMW, VW і Renault, а також уряд Італії закликали послабити або відстрочити цільові показники щодо викидів CO2.
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Як повідомляє видання, BMW, одна з рушійних сил німецької автомобільної промисловості, представить 15 електромобілів у Парижі, «на найважливішому галузевому заході в календарі».
Раніше повідомлялося, що BMW у липні вперше обійшла Tesla Inc. за продажами електромобілів у Європі, ставши лідером цього ринку. Попит на електромобілі в Європі йде на спад після скасування або скорочення стимулів для цього ринку в низці країн, включно з Німеччиною та Швецією. У результаті деякі автовиробники, зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz, були змушені переглянути свої цілі в сегменті електромобілів. Китайські автовиробники, такі як BYD Co. і SAIC Motor Corp., поступово нарощували присутність у Європі цього року, проте нещодавнє введення Єврокомісією додаткових мит на поставки електромобілів з КНР послабило цей імпульс.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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