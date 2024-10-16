Глава BMW заявив, що заборона ЄС на ДВЗ призведе до спаду в автомобільній промисловості — Finance.ua

Глава BMW заявив, що заборона ЄС на ДВЗ призведе до спаду в автомобільній промисловості Сьогодні 22:05 — Технології&Авто

Глава німецької Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Олівер Зіпсе заявив на Паризькому автосалоні, що точка відсікання в 2035 році для автомобілів, що викидають CO2, «більше не є реалістичною».

Про це пише The Guardian.

Плани ЄС щодо заборони виробництва традиційних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з 2035 року призведуть до скорочення галузі, попередив виконавчий директор BMW, оскільки німецька автомобільна промисловість бореться зі зростаючою конкуренцією з боку Китаю в секторі електромобілів.

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Заборона «може також загрожувати європейській автомобільній промисловості в самому її серці», — сказав Зіпсе. Ці заходи «за сьогоднішніх припущень призведуть до масового скорочення галузі загалом».

«Коригування цільового показника 100% BEV (акумуляторних електромобілів) на 2035 рік у рамках всеосяжного пакета заходів зі зниження викидів CO2 також дасть змогу європейським OEM-виробникам (виробникам традиційного устаткування) менше залежати від Китаю у виробництві акумуляторів», — додав Зіпсе, посилаючись на домінуюче становище Пекіна.

Автовиробники, включно з BMW, VW і Renault, а також уряд Італії закликали послабити або відстрочити цільові показники щодо викидів CO2.

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Як повідомляє видання, BMW, одна з рушійних сил німецької автомобільної промисловості, представить 15 електромобілів у Парижі, «на найважливішому галузевому заході в календарі».

Раніше повідомлялося, що BMW у липні вперше обійшла Tesla Inc. за продажами електромобілів у Європі, ставши лідером цього ринку. Попит на електромобілі в Європі йде на спад після скасування або скорочення стимулів для цього ринку в низці країн, включно з Німеччиною та Швецією. У результаті деякі автовиробники, зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz, були змушені переглянути свої цілі в сегменті електромобілів. Китайські автовиробники, такі як BYD Co. і SAIC Motor Corp., поступово нарощували присутність у Європі цього року, проте нещодавнє введення Єврокомісією додаткових мит на поставки електромобілів з КНР послабило цей імпульс.

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