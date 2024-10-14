BMW випустить спорткар потужністю понад 600 сил (фото) — Finance.ua

BMW випустить спорткар потужністю понад 600 сил (фото) Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

BMW випустить спорткар потужністю понад 600 сил (фото)

Стильний BMW Skytop стане серійним. Спорткар зі знімним дахом випустять лімітованою партією з 50 авто і всі вони вже розкуплені.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Інформацію про виробництво BMW Skytop підтвердив шеф-дизайнер марки Адріан ван Хойдонк. Нова модель стане наступницею BMW 3.0 CSL, який також випустили обмеженою серією.

Концепт BMW Skytop презентували у травні на ретрошоу в містечку Вілла д’Есте на озері Комо (Італія). У його основі лежить BMW M 8 Competition.

Спорткар кардинально відрізняється від моделі-донора, адже отримав повністю новий кузов із елегантним дизайном. У нього довгий капот, виражений «ніс» і загострена задня частина. Звертають на себе увагу невелика решітка радіатора та вузькі діодні фари — найтонші з усіх серійних авто.

Дах BMW Skytop виконаний знімний (такий кузов називають купе-тарга). Компонування салону не змінилося порівняно з BMW M 8 , проте його обшили дорогою шкірою і прибрали задні сидіння.

Без змін залишився і двигун BMW M 8 Competition. Спорткар оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо на 625 к. с. та здатен розігнатися до сотні за 3,3 с, а середня витрата пального становить 11,6 л/100 км.

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