ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США — Finance.ua

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ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США
ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США, Фото: freepik
У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Однак порівняно з листопадом 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.
Що стосується типів двигунів, то найбільшу частку серед вживаних авто з США складають машини з бензиновими двигунами — 43%.
Електричні автомобілі охоплюють 39%, гібридні — 7%, дизельні — 6%, а авто з ГБО — 5%.
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Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5 років.

ТОП-5 вживаних авто з США:

  1. Tesla Model Y — 288 одиниць;
  2. Tesla Model 3 — 286 одиниць;
  3. Ford Escape — 170 одиниць;
  4. Jeep Cherokee — 153 одиниці;
  5. Volkswagen Passat — 141 одиниця.
Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 9083, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.
За матеріалами:
Finance.ua
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