ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США
У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Однак порівняно з листопадом 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.
Що стосується типів двигунів, то найбільшу частку серед вживаних авто з США складають машини з бензиновими двигунами — 43%.
Електричні автомобілі охоплюють 39%, гібридні — 7%, дизельні — 6%, а авто з ГБО — 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5 років.
ТОП-5 вживаних авто з США:
- Tesla Model Y — 288 одиниць;
- Tesla Model 3 — 286 одиниць;
- Ford Escape — 170 одиниць;
- Jeep Cherokee — 153 одиниці;
- Volkswagen Passat — 141 одиниця.
Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 9083, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.
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