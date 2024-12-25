ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших в Україні вживаних авто зі США, Фото: freepik

У листопаді 2024 року в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легкових автомобілів з США, що складає 17% від усіх вживаних легкових авто, які отримали українські номери.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Однак порівняно з листопадом 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.

Що стосується типів двигунів, то найбільшу частку серед вживаних авто з США складають машини з бензиновими двигунами — 43%.

Електричні автомобілі охоплюють 39%, гібридні — 7%, дизельні — 6%, а авто з ГБО — 5%.

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Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5 років.

ТОП-5 вживаних авто з США:

Tesla Model Y — 288 одиниць; Tesla Model 3 — 286 одиниць; Ford Escape — 170 одиниць; Jeep Cherokee — 153 одиниці; Volkswagen Passat — 141 одиниця.

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт № 9083, що має спростити торгівлю вживаними автомобілями. Відтепер не потрібна буде державна реєстрація для таких транспортних засобів.

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