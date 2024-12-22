Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді — Finance.ua

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Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді

Технології&Авто
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Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді
Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді, Фото: freepik
У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Ці регіони забезпечили 61% продажів нових авто у країні.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Регіональні показники:

  • Київ: придбали 1756 авто (на 7% менше, ніж у листопаді 2023 року).
  • Київська область: зареєстровано 484 авто (+11%).
  • Дніпропетровська область: 403 авто (-1%).
  • Харківська область: 273 авто (+8%).
  • Одеська область: 268 авто (-5%).

Бестселери місяця

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був компактний кросовер Renault Duster.
На Одещині першість утримує Audi Q8.
Нагадаємо, аналітики BlaBlaCar Україна дослідили, яким авто надають перевагу українці.
Загалом серед її українських користувачів найпопулярнішими є автомобілі марок Volkswagen (25.4%) та Renault (15.8%). Ці бренди відзначаються своєю надійністю, економічністю в експлуатації та ергономічністю.
За матеріалами:
Finance.ua
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