Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді — Finance.ua

Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Регіони України з найбільшими продажами нових авто в листопаді, Фото: freepik

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Ці регіони забезпечили 61% продажів нових авто у країні.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Регіональні показники:

Київ: придбали 1756 авто (на 7% менше, ніж у листопаді 2023 року).

Київська область: зареєстровано 484 авто (+11%).

Дніпропетровська область: 403 авто (-1%).

Харківська область: 273 авто (+8%).

Одеська область: 268 авто (-5%).

Бестселери місяця

Бестселером місяця на ринку нових авто Києва, Київщини, Дніпропетровської та Харківської обл. був компактний кросовер Renault Duster.

На Одещині першість утримує Audi Q8.

Нагадаємо, аналітики BlaBlaCar Україна дослідили , яким авто надають перевагу українці.

Загалом серед її українських користувачів найпопулярнішими є автомобілі марок Volkswagen (25.4%) та Renault (15.8%). Ці бренди відзначаються своєю надійністю, економічністю в експлуатації та ергономічністю.

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