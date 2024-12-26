Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді — Finance.ua
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Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді

Технології&Авто
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Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді
Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді, oneclick.ua
У листопаді 2024 року українці витратили більше 10,2 млрд грн на придбання нових легкових автомобілів.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Це на 12% більше, ніж у минулому році, але на 8% менше, ніж у жовтні.
Близько половини цієї суми припало на п’ять найбільших марок:
  1. Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota — 1,631 млрд грн;
  2. BMW — 1,052 млрд грн;
  3. Volkswagen — 945 млн грн;
  4. Audi — 853 млн грн;
  5. Mercedes-Benz — 731 млн грн.
До топ-10 брендів, на які українці витратили найбільше грошей, також увійшли Skoda, Renault, Lexus, Land Rover та Porsche.
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З початку року в Україні було реалізовано нових легкових автомобілів на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, у листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами. Загальний показник на третину менший, ніж у листопаді минулого року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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