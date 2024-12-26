Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді — Finance.ua

Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді Сьогодні 16:47 — Технології&Авто

Українці витратили понад 10,2 млрд грн на нові авто у листопаді, oneclick.ua

У листопаді 2024 року українці витратили більше 10,2 млрд грн на придбання нових легкових автомобілів.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Це на 12% більше, ніж у минулому році, але на 8% менше, ніж у жовтні.

Близько половини цієї суми припало на п’ять найбільших марок:

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota — 1,631 млрд грн; BMW — 1,052 млрд грн; Volkswagen — 945 млн грн; Audi — 853 млн грн; Mercedes-Benz — 731 млн грн.

До топ-10 брендів, на які українці витратили найбільше грошей, також увійшли Skoda, Renault, Lexus, Land Rover та Porsche.

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З початку року в Україні було реалізовано нових легкових автомобілів на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тисячі авто з дизельними двигунами. Загальний показник на третину менший, ніж у листопаді минулого року.

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