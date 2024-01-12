У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже 660 млн грн, — Мінреінтеграції Сьогодні 20:41 — Казна та Політика

У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже 660 млн грн, — Мінреінтеграції

У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій направило 658 мільйонів гривень в якості державної допомоги особам, яких було звільнено з полону. Також виплати отримали члени сімей осіб, що в даний момент перебувають у полоні.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених.

Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

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«Цьогоріч Мінреінтеграції продовжить перераховувати кошти на виплати такої державної допомоги колишнім полоненим, а також членам сімей осіб, які перебувають у ворожому полоні», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.

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