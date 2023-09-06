Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених — Finance.ua

Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених

Верховна Рада України 6 вересня ухвалила законопроєкт № 9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям.

Про це повідомляється у Telegram-каналі політичної партії «Слуга народу» з посиланням на голову Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільницю партії «СН» Олену Шуляк.

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«Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно», — прокоментувала вона.

Як зазначається, проект закону включає:

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

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«Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам», — резюмувала Шуляк.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, законопроект № 9638 проголосований в цілому і підтриманий 283 голосами.

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УНІАН За матеріалами:

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