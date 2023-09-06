Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених — Finance.ua

Рада ухвалила закон щодо зарплат полонених
Верховна Рада України 6 вересня ухвалила законопроєкт № 9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям.
Про це повідомляється у Telegram-каналі політичної партії «Слуга народу» з посиланням на голову Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільницю партії «СН» Олену Шуляк.
«Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім'ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно», — прокоментувала вона.
Як зазначається, проект закону включає:
- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
«Під час воєнного стану військові та поліцейські не можуть повною мірою використати свої відпустки. Саме тому документ пропонує за невикористані дні виплачувати їм грошову компенсацію. У разі загибелі чи смерті ці гроші виплачувати родині - дружині чи чоловіку, дітям, батькам», — резюмувала Шуляк.
За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, законопроект № 9638 проголосований в цілому і підтриманий 283 голосами.
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