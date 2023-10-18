Уряд виділив понад 180 мільйонів на держдопомогу полоненим — Finance.ua

Уряд виділив понад 180 мільйонів на держдопомогу полоненим Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Уряд виділив понад 180 мільйонів на держдопомогу полоненим

Уряд на засіданні Кабінету міністрів 17 жовтня виділив з резервного фонду держбюджету 180,1 мільйона гривень на допомогу звільненим з полону та сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

Проєкт документа розроблений за ініціативою Мінреінтеграції.

«Зокрема, документом передбачено 129,2 мільйона гривень на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв'язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи», — ідеться у повідомленні.

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Крім того, 50,9 мільйона гривень будуть спрямовані на виплату по 100 тисяч гривень одноразової державної грошової допомоги звільненим із російського полону.

Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції.

«Мінреінтеграції дякує Мінекономіки та Мінфіну за співпрацю для забезпечення соціального захисту звільнених із полону та сімей полонених», — наголосили у міністерстві.

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Укрінформ За матеріалами:

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