Туристи активніше посилюють захист своєї поїздки за допомогою страховки на випадок евакуації: у чому причина — Finance.ua

Туристи активніше посилюють захист своєї поїздки за допомогою страховки на випадок евакуації: у чому причина Сьогодні 13:14 — Світ

Туристи активніше посилюють захист своєї поїздки за допомогою страховки на випадок евакуації: у чому причина

Громадянські заворушення та тероризм стали основними страхами туристів станом на весну 2024 року. Примітно, що минулого року основними побоюваннями були нещасні випадки і травми.

Про це свідчить опитування американської компанії Global Rescue’s Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey.

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За даними дослідження, більше третини мандрівників (36%) найбільше побоюються громадянських заворушень і тероризму під час поїздок світом. Це відображає триразове збільшення порівняно з весною 2023 року.

У той же час, чверть опитаних (25%) заявили, що їхніми головними побоюваннями є нещасні випадки або захворювання під час подорожі, тоді як ще навесні 2023 року такі страхи мучили половину (50%) опитаних туристів.

При цьому страх скасування поїздки, пограбування або крадіжки набрали від 7 до 9%, а позитивні результати тестування на COVID і стихійні лиха зібрали по 5% відповідей. Ядерної катастрофи побоюються менше 1% туристів.

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«Ми спостерігаємо цілком зрозуміле зростання занепокоєння мандрівників у всьому світі. Проте міжнародні туристи все одно продовжують подорожувати, незважаючи на зростаючі загрози громадянських заворушень, війни і тероризму», — зазначив генеральний директор Global Rescue Companies Ден Річардс.

У звіті зазначено, що туристи активніше посилюються захист своєї поїздки за допомогою рекомендацій з безпеки та страховки на випадок евакуації.

У чому причина

Так, третина респондентів (34%) заявили, що війна в Україні, напади ХАМАС на Ізраїль або інші насильницькі конфлікти підвищують вірогідність того, що вони додадуть охоронну евакуацію та консультативний захист до свого туристичного страхового поліса.

«Невизначеність мандрівників зазвичай збільшує попит на невідкладну медичну допомогу та послуги безпеки. Минулого року покупки мандрівниками послуг із забезпечення безпеки та евакуації збільшилися на 36%, і ми очікуємо, що це продовжиться і в 2024 році. Ми спостерігаємо таку поведінку мандрівників від початку війни в Україні та бачимо, що вона продовжує зростати після нападів на Ізраїль», — додав Річардс.

Як на це реагує туристична індустрія

Міністерство внутрішньої безпеки США просуває нові програми з перевірки на безпеку, включно зі скануванням пішоходів, отриманням даних через більшу частину одягу і виявленням ширшого спектра заборонених предметів.

У готелях також вводять додаткові заходи безпеки. Зокрема, використовується:

система входу в номери без ключа;

засоби контролю доступу до ліфтів;

камери спостереження.

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Зазначається, що тепер користувачі Airbnb повинні підтвердити свою особистість перед завершенням бронювання.

Туристи самостійно вживають заходів безпеки, використовуючи у готельних номерах стопери для дверей, переносні дверні замки і шафки, які зачиняються на замок.

УНІАН За матеріалами:

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