Туреччина на третину скоротила експорт до росії через загрозу санкцій — Finance.ua
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Туреччина на третину скоротила експорт до росії через загрозу санкцій

Світ
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Туреччина на третину скоротила експорт до росії через загрозу санкцій
Туреччина на третину скоротила експорт до росії через загрозу санкцій
Туреччина скоротила експорт до рф у лютому на 33% - до $670 млн в порівнянні з $1 млрд за аналогічний період 2023 року. Причина скорочення товарообігу — ризик вторинних санкцій США.
Про це свідчать дані турецького Мінторгу, пише The Moscow Times.
За підсумками двох місяців року турецький експорт до рф становив $1,29 млрд. Роком раніше він перевищував $2 млрд. Зараз на росію припадає лише 3,2% у загальному експорті Туреччини.
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Імпорт із росії до Туреччини у лютому також впав більш ніж на третину (36,65%) — із $2 млрд до $1,3 млрд рік до року.
Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт із Туреччини до росії обвалився на 39%, до $631 млн порівняно з $1 млрд за аналогічний період 2023 року.
Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США, зазначає видання.
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Нагадаємо, 22 грудня 2023 року президент США Джо Байден дозволив Мінфіну запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб із рф або сприяють постачанню обладнання російському ВПК.
Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з рф через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.
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На початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. При цьому, якщо раніше під обмеження підпадали лише ті, хто перебував під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.
кремль заявляв, що веде діалог із Туреччиною щодо пошуку вирішення проблеми. До 20 лютого деякі турецькі банки відновили прямі платежі з росією, але лише за «зеленим» переліком товарів, який включає продукти харчування, медикаменти, сільгосппродукцію та текстиль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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