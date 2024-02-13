Туреччина відкрила можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором — Finance.ua
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Туреччина відкрила можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором

Енергетика
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Туреччина відкрила можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором
Туреччина відкрила можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором
Турецький газотранспортний оператор Botas відкрив можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором у реверсному режимі.
Оператор оголосив про можливість бронювання потужностей постачання газу з Туреччини на експорт через прикордонну точку Malkoclar-Stranca.
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До запуску «Турецького потоку» через цей пункт ішов газ на захід Туреччини з рф через Україну, Молдову і Румунію. Після запуску «Газпромом» і Botas «Турецького потоку» і будівництва на території Туреччини, Болгарії, Сербії та Угорщини потужностей для його сухопутного продовження російський газ став іти у зворотному напрямку — через нову точку Malkoclar-Stranca 2.
Botas запропонував на 2024 рік бронювання потужностей в обсязі до 10 млн куб. м на добу для 1 і 4 кварталів і 11 млн куб. м на добу для 2 і 3 кварталів.
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У січні поточного року Botas і болгарський газотранспортний оператор Bulgartransgaz підписали міжоператорську угоду про двосторонні поставки газу через цю точку. При цьому в напрямку Болгарія-Туреччина можливе постачання до 47 млн куб. м на добу.
Через газотранспортну мережу Туреччини може бути забезпечено доступ до природного газу з родовищ Туреччини, Азербайджану, Ірану, а також і глобального ринку СПГ через регазифікаційні термінали Туреччини, наголошувалося в повідомленні Bulgartransgaz.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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