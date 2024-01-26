Україна близька до самозабезпечення газом — Галущенко — Finance.ua
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Україна близька до самозабезпечення газом — Галущенко

Енергетика
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Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році і може відновити експорт електроенергії навесні.
Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ми близькі до цього (не потребуватимемо імпортувати газ. — Ред.). Цього року реально вийти на нульовий газовий баланс», — сказав він.
Україна не купує газ у росії з 2015 року, а імпортує з європейських країн і нарощує власний видобуток.
«Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка. Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал», — додав Галущенко.
У 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу, що зробило її одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією.
За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 млрд кубометрів.
Минулого місяця український державний «Нафтогаз» заявив, що очікує збільшення видобутку природного газу в країні на 7% у 2023 році з таким же прогнозом на цей рік.
Україна поки не повідомляє, скільки газу вона видобула в 2023 році, але прогнозувала видобуток у близько 19,1 млрд кубометрів порівняно з 18,5 млрд кубометрів у 2022 році.
Галущенко також зазначив, що Україна може відновити значний експорт електроенергії вже цієї весни завдяки зниженню споживання.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська влада розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів вже цього літа або восени.
За матеріалами:
Укрінформ
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