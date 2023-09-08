Три країни ЄС вимагають продовжити обмеження на експорт зерна з України до кінця року — Finance.ua

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Три країни ЄС вимагають продовжити обмеження на експорт зерна з України до кінця року

Аграрний ринок
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Три країни ЄС вимагають продовжити обмеження на експорт зерна з України до кінця року
Три країни ЄС вимагають продовжити обмеження на експорт зерна з України до кінця року
У п’ятницю, 15 вересня 2023 року, спливає термін заборони ЄС на імпорт українського зерна до своїх сусідів. Але Польща, Угорщина та Словаччина вимагають від виконавчої влади блоку продовжити захід до кінця року.
Про це пише Bloomberg.
Однак Румунія не передбачає продовження цієї заборони, а Болгарія є більш гнучкою і заявляє, що якщо заборона зникне, це може призвести до повторення збоїв, які спостерігалися на початку року, коли дешеві українські сільськогосподарські продукти заполонили прикордонні регіони та викликали гнів місцевих фермерів.
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Цього тижня Польща повторила, що збереже своє ембарго в будь-якому випадку, створюючи потенційне протистояння.
Нагадаємо, у Єврокомісії розглядають варіант субсидій для України, якими вона зможе скористатися для транспортування свого зерна й інших агротоварів до портів ЄС, а звідти — за межі блоку.
Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи «зернового коридору» без росії, оскільки немає жодних обмежень для суден, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії, а також Туреччини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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