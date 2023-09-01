У Єврокомісії назвали вартість проїзду українського зерна до портів ЄС — Finance.ua

У Єврокомісії назвали вартість проїзду українського зерна до портів ЄС Сьогодні 14:34 — Аграрний ринок

У Єврокомісії розглядають варіант субсидій для України, якими вона зможе скористатися для транспортування свого зерна й інших агротоварів до портів ЄС, а звідти — за межі блоку.

Про це зазначив у Брюсселі профільний єврокомісар із аграрної політики Януш Войцеховський.

«Це було б дуже хорошим рішенням для вирішення проблеми, яка є дуже складною. В нас є лише три варіанти. Один із них — заблокувати український імпорт. Неприйнятно, тому що тільки росія буде щаслива від такого. Другий — повна відкритість ринку для України. Це драма для фермерів із „прифронтових“ країн. Третій варіант — підтримати український експорт, український транзит і продовжити цю регіональну заборону для п’яти країн-членів до кінця року», — сказав Войцеховський, додавши, що саме третій варіант вважає «оптимальним компромісним рішенням».

На уточнювальне запитання щодо суми, необхідної для покриття транспортних витрат, агрокомісар заявив, що перевезення однієї тонни коштуватиме від 20 до 40 євро.

«Можу сказати, що статистично 30 євро за тонну, тобто витрати 600 млн євро можуть допомогти експортувати 20 млн тонн українського зерна (…). Звичайно, сума велика, але нам потрібно вирішити цю проблему, найскладнішу для України. Україна має експортувати зерно, оскільки це важливе джерело доходу. І це дуже важливо спробувати зараз. Але я запропонував шлях, який не суперечить інтересам європейських фермерів», — пояснив Войцеховський, уточнивши, що 600 мільйонів євро пропонує надати на рік.

Єврокомісар додав, що рішення щодо подовження чи неподовження заборони на імпорт окремих категорій українських агротоварів (нині це пшениця, кукурудза, насіння ріпака та соняшника. — Ред.) наразі ще не схвалене. Свою пропозицію — подовжити її до кінця року й фінансово допомогти Україні покрити логістичні витрати на проїзд зерна, від представив Єврокомісії, нині вона — на стадії обговорення.

«Це також обговорюється на платформі: Європейська комісія, Україна та п’ять держав-членів. Держави-члени підтримують цю пропозицію. Україна схвалює одну частину пропозиції, яка стосується підтримки транзиту, а не подовження тимчасової заборони на імпорт до п’яти держав-членів. Але я вважаю, що це найкраще компромісне рішення», — резюмував Войцеховський, нагадавши, що його належить схвалити до 15 вересня, допоки діють чинні обмежувальні заходи.

Нагадаємо, з 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику — з України до п’яти країн — Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня. Згодом їх продовжили до 15 вересня.

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Радіо Свобода За матеріалами:

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