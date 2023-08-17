Українці надихають світ, а рф морить його голодом. США засудили атаки на зернову інфраструктуру — Finance.ua

Українці надихають світ, а рф морить його голодом. США засудили атаки на зернову інфраструктуру Сьогодні 14:39

Державний департамент США засудив атаки російських окупантів на зернову інфраструктуру України.

Про це повідомляє заступник речника Держдепу США Ведант Патель на брифінгу

«Сполучені Штати засуджують триваючі атаки росії на українську зернову інфраструктуру і закликають росію негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи», — сказав він.

Він нагадав, що вчора російські дрони пошкодили склади і зерносховища в українському порту Рені на Дунаї, поблизу румунського кордону. Це на додаток до попередніх російських атак на українську портову інфраструктуру в Одесі, Рені та Ізмаїлі.

«Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерно і продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку», — сказав речник.

Патель наголосив, що такі дії Кремля негативно впливають на українських фермерів і всіх тих, хто в усьому світі найбільш вразливий до продовольчої небезпеки.

Він зазначив, що напади росії на об'єкти портової інфраструктури України знищили сотні тисяч тонн українського зерна, яке прямувало на світові ринки. За його словами, це ще більше загострює світову продовольчу кризу та утримує високі ціни на продукти харчування.

Речник додав, що ці атаки відбуваються на додаток до втрати чверті орних земель України.

«Контраст тут досить різкий. Наші українські союзники надихають світ, в той час як росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю», — сказав Патель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.