Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна — Finance.ua

Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна
Lloyd’s of London веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо страхового покриття для поставок українського зерна, якщо вдасться досягти нової угоди щодо «зернового коридору» в Чорному морі.
Про це заявив генеральний директор компанії Джон Ніл агентству Reuters.
«Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь — так… Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися», — сказав Ніл.
Читайте також
Він додав, що ці розмови включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше.
Забезпечення страхування має вирішальне значення для вантажів, що вивозяться з України.
«За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування», — сказав Ніл.
За оцінками ринку Lloyd’s, збитки від війни в Україні, за вирахуванням перестрахування, становлять 2 мільярди доларів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною