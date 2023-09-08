Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна — Finance.ua

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Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна

Аграрний ринок
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Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна
Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна
Lloyd’s of London веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо страхового покриття для поставок українського зерна, якщо вдасться досягти нової угоди щодо «зернового коридору» в Чорному морі.
Про це заявив генеральний директор компанії Джон Ніл агентству Reuters.
«Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь — так… Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися», — сказав Ніл.
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Він додав, що ці розмови включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше.
Забезпечення страхування має вирішальне значення для вантажів, що вивозяться з України.
«За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування», — сказав Ніл.
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За оцінками ринку Lloyd’s, збитки від війни в Україні, за вирахуванням перестрахування, становлять 2 мільярди доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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