Генсек ООН придумав схему, як росії експортувати зерно в обхід санкцій, — Ердоган — Finance.ua
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Генсек ООН придумав схему, як росії експортувати зерно в обхід санкцій, — Ердоган

Казна та Політика
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Генсек ООН придумав схему, як росії експортувати зерно в обхід санкцій, — Ердоган
Генсек ООН придумав схему, як росії експортувати зерно в обхід санкцій, — Ердоган
Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував механізм посередництва, який дозволив би експортувати російське зерно без зняття санкцій з росії.
Як пише турецьке видання Milliyet, про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення із Сочі, де він зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами турецького лідера, Росія вимагає принаймні часткового зняття обмежень зі свого «Россельхозбанка» — щоб він міг проводити платежі за системою SWIFT до турецького аграрного банку Ziraat Bankası.
Друга вимога кремля пов’язана із забороною страхувати судна, які заходять в російські порти. Для того, щоб судна могли вільно вивозити російське зерно і доставляти його в інші країни, вони повинні бути застраховані. Але через санкції британські страхові компанії, які домінують на світовому ринку морського страхування, відмовляються страхувати ці судна.
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Відтак Москва вимагає зняття обох обмежень — і на використання системи SWIFT, і на страхування російського морського експорту.
За словами Ердогана, зараз ООН за підтримки Туреччини досягла певного прогресу в цьому питанні. 28 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував механізм посередництва, який би вирішив питання зі SWIFT, але не через пряме підключення російських банків, як це хотіли росіяни. Також ООН зараз працює над питанням страхування суден, що заходять в російські порти.
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За матеріалами:
УНІАН
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