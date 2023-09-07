Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи «зернового коридору» без рф — Finance.ua

Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи «зернового коридору» без рф Сьогодні 18:28 — Казна та Політика

Україна передала Туреччині пропозиції про відновлення роботи «зернового коридору» без рф

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи «зернового коридору» без росії, оскільки немає жодних обмежень для суден, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії, а також Туреччини.

Про це повідомив у четвер на пресконференції посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Пропозицію про роботу („зернового коридору“. — Ред.) без росії передано турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини й проходять протоки без обмежень, це насправді раціональний шлях», — сказав дипломат.

Він нагадав, що і в рамках «зернової ініціативи» доволі частими були випадки, коли країна-агресор обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Крім того, обмежувався перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

За словами Боднара, оскільки немає жодних експортних обмежень щодо української продукції для суден, які проходять цим гуманітарним коридором, такий альтернативний варіант може бути одним з основних для врегулювання ситуації.

Наразі триває комунікація між Туреччиною та ООН за результатами переговорів і з Україною, і з росією, щоб виробити узгоджені позиції. Учасники переговорного процесу очікують «комунікації між Україною і Туреччиною на вищому рівні». За інформацією посла, можливо вони відбудуться найближчими днями або в рамках Генасамблеї ООН.

«Ми, звісно, займаємо конструктивну позицію щодо наших партнерів Туреччини та ООН і посередників, і напрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з росії - це абсолютно хибний шлях», — запевнив Боднар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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