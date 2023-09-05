Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди — Finance.ua

Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди Сьогодні 12:46 — Аграрний ринок

Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди

Україні необхідно «пом'якшити свій підхід», щоб відновити «зернову угоду».

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом рф володимиром путіним у Сочі, пише CNN.

«Щоб мати можливість робити спільні кроки з росією, Україні необхідно пом’якшити свій підхід. Особливо зараз важливим є зерно, яке вирушатиме до найменш розвинених і бідних африканських країн», — зазначив Ердоган.

За його словами, путін не схвалює, якщо 44% зерна надходитиме до європейських країн. Він додав, що Туреччина підготувала спільно з ООН нову пропозицію щодо відновлення угоди, яка передбачає «важливі покращення».

Нагадаємо, 17 липня рф заявила про вихід з «зернової угоди». Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та глава рф володимир путін під час зустрічі 4 вересня не змогли домовитися про відновлення «зернової ініціативи».

путін заявив про готовність розглянути можливість відновлення «зернової ініціативи» лише після того, як «будуть виконані всі домовленості щодо зняття обмежень з російського агроекспорту».

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