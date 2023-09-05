Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди — Finance.ua
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Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди

Аграрний ринок
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Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди
Зернова ініціатива: Ердоган закликав Україну «пом'якшити підхід» для поновлення угоди
Україні необхідно «пом'якшити свій підхід», щоб відновити «зернову угоду».
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з президентом рф володимиром путіним у Сочі, пише CNN.
«Щоб мати можливість робити спільні кроки з росією, Україні необхідно пом’якшити свій підхід. Особливо зараз важливим є зерно, яке вирушатиме до найменш розвинених і бідних африканських країн», — зазначив Ердоган.
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За його словами, путін не схвалює, якщо 44% зерна надходитиме до європейських країн. Він додав, що Туреччина підготувала спільно з ООН нову пропозицію щодо відновлення угоди, яка передбачає «важливі покращення».
Нагадаємо, 17 липня рф заявила про вихід з «зернової угоди». Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та глава рф володимир путін під час зустрічі 4 вересня не змогли домовитися про відновлення «зернової ініціативи».
путін заявив про готовність розглянути можливість відновлення «зернової ініціативи» лише після того, як «будуть виконані всі домовленості щодо зняття обмежень з російського агроекспорту».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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