Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження, freepik

Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком.

Про це свідчать дані дослідження Djinni.

Зазначається, що в 2021-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.

Топ-5 країн, де є активні кандидати на Djinni у 2024 році:

Україна — 67% (минулого року було 71%);

Польща — 7.5% (було 5.4% в 2023 і 2.6% в 2022);

Азербайджан — 3.3% (було 4%);

Іспанія — 2% (не була в топі минулого року);

Німеччина — 1.8% (теж не була в топі минулого року).

Інфографіка: Djinni

Як свідчать результати дослідження, у 2024 році найбільше відгуків в кінці року отримують вакансії фронтендерів, трохи більше ніж 50. Хоча рік тому це було 75. На другому місці — тестувальники з 45 відгуками на вакансію за місяць в середньому. І це серйозне падіння, бо минулого року було більше 100. Дизайн залишився на третьому місці, тридцять відгуків. І майже стільки ж у Java розробників, які піднялись з четвертого на шосте місце. В цій категорії відгуків теж стало менше за рік, але не на стільки менше, як в інших.

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Нагадаємо, зарплати ІТ-спеціалістів продовжують знижуватись . Наприклад, у 2024 році у кандидатів з 7+ роками досвіду медіанна зарплата вже 4500. Ті, в кого є 5−6 років досвіду, в середньому пишуть в профілі $3500, їх зарплата знизились саме в четвертому кварталі цього року.

24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець, то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.

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