Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження

Особисті фінанси
62
Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження
Третина кандидатів на Djinni перебувають не в Україні — дослідження, freepik
Частка кандидатів з-за кордону збільшується з кожним роком.
Про це свідчать дані дослідження Djinni.
Зазначається, що в 2021-му це було 18%, в 23-му 29%, зараз — 33%. Втім, більшість закордонних кандидатів, особливо в Європі, — це релоковані українці.
Топ-5 країн, де є активні кандидати на Djinni у 2024 році:
  • Україна — 67% (минулого року було 71%);
  • Польща — 7.5% (було 5.4% в 2023 і 2.6% в 2022);
  • Азербайджан — 3.3% (було 4%);
  • Іспанія — 2% (не була в топі минулого року);
  • Німеччина — 1.8% (теж не була в топі минулого року).
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Як свідчать результати дослідження, у 2024 році найбільше відгуків в кінці року отримують вакансії фронтендерів, трохи більше ніж 50. Хоча рік тому це було 75. На другому місці — тестувальники з 45 відгуками на вакансію за місяць в середньому. І це серйозне падіння, бо минулого року було більше 100. Дизайн залишився на третьому місці, тридцять відгуків. І майже стільки ж у Java розробників, які піднялись з четвертого на шосте місце. В цій категорії відгуків теж стало менше за рік, але не на стільки менше, як в інших.
Читайте також
Нагадаємо, зарплати ІТ-спеціалістів продовжують знижуватись. Наприклад, у 2024 році у кандидатів з 7+ роками досвіду медіанна зарплата вже 4500. Ті, в кого є 5−6 років досвіду, в середньому пишуть в профілі $3500, їх зарплата знизились саме в четвертому кварталі цього року.
24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець, то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.