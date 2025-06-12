Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн — Finance.ua
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Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн

Світ
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Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн
Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн
Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих одного-двох тижнів надішле офіційні листи торговельним партнерам із новими тарифними умовами. Це станеться до 9 липня, а це крайня дата, коли можуть бути поновлені підвищені мита для десятків країн.
Про це пише Bloomberg.
«Приблизно за півтора-два тижні ми розішлемо листи країнам, у яких буде викладено умови. Можете прийняти або відмовитись», — сказав Трамп журналістам у Вашингтоні після виступу в Центрі імені Кеннеді.
Втім, незрозуміло, чи виконає президент свої обіцянки у визначений термін. Подібні заяви раніше часто затягувались або взагалі не реалізовувались. Наприклад, 16 травня Трамп уже говорив, що тарифи будуть встановлені протягом двох-трьох тижнів. У квітні Трамп анонсував нові мита для десятків країн, однак невдовзі призупинив їх дію на 90 днів.
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Наразі США досягли торговельного узгодження лише з Великою Британією та домовилися про тарифне перемир’я з Китаєм. Але і ця домовленість залишається під загрозою: Вашингтон і Пекін звинуватили одне одного в порушенні умов, що спричинило новий раунд перемовин.
У середу Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм завершена, і що Пекін постачатиме рідкісноземельні елементи та магніти, а США дозволять китайським студентам навчатися в американських коледжах та університетах.
На запитання, чи розглядає він можливість продовження дедлайну для укладання угод, Трамп відповів: «Я не думаю, що нам це знадобиться».
Спочатку президент заявляв про намір вести переговори з кожним партнером окремо, але згодом змінив підхід. Зараз США зосереджуються на окремих ключових економіках, визнаючи обмеженість ресурсів для масштабних перемовин.
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Адміністрація Трампа також працює над двосторонніми угодами з Індією, Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом. Міністр торгівлі США Говард Латнік зазначив, що угода з ЄС, ймовірно, буде укладена однією з останніх через складнощі переговорів із блоком із 27 країн.
Нагадаємо, в лютому цього року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію — без жодних винятків для інших країн. За його словами, такі заходи мали стимулювати американське виробництво й створити нові робочі місця в країні.
Він оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію — з 25% до 50% з 4 червня. За словами президента США, такий крок необхідний для захисту національної безпеки та підтримки американських виробників.
За матеріалами:
Finance.ua
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