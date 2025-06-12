Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн — Finance.ua

Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн Сьогодні 15:29 — Світ

Трамп знову заявив, що через два тижні встановить односторонні тарифи для країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих одного-двох тижнів надішле офіційні листи торговельним партнерам із новими тарифними умовами. Це станеться до 9 липня, а це крайня дата, коли можуть бути поновлені підвищені мита для десятків країн.

Про це пише Bloomberg.

«Приблизно за півтора-два тижні ми розішлемо листи країнам, у яких буде викладено умови. Можете прийняти або відмовитись», — сказав Трамп журналістам у Вашингтоні після виступу в Центрі імені Кеннеді.

Втім, незрозуміло, чи виконає президент свої обіцянки у визначений термін. Подібні заяви раніше часто затягувались або взагалі не реалізовувались. Наприклад, 16 травня Трамп уже говорив, що тарифи будуть встановлені протягом двох-трьох тижнів. У квітні Трамп анонсував нові мита для десятків країн, однак невдовзі призупинив їх дію на 90 днів.

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Наразі США досягли торговельного узгодження лише з Великою Британією та домовилися про тарифне перемир’я з Китаєм. Але і ця домовленість залишається під загрозою: Вашингтон і Пекін звинуватили одне одного в порушенні умов, що спричинило новий раунд перемовин

У середу Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм завершена, і що Пекін постачатиме рідкісноземельні елементи та магніти, а США дозволять китайським студентам навчатися в американських коледжах та університетах.

На запитання, чи розглядає він можливість продовження дедлайну для укладання угод, Трамп відповів: «Я не думаю, що нам це знадобиться».

Спочатку президент заявляв про намір вести переговори з кожним партнером окремо, але згодом змінив підхід. Зараз США зосереджуються на окремих ключових економіках, визнаючи обмеженість ресурсів для масштабних перемовин.

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Адміністрація Трампа також працює над двосторонніми угодами з Індією, Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом. Міністр торгівлі США Говард Латнік зазначив, що угода з ЄС, ймовірно, буде укладена однією з останніх через складнощі переговорів із блоком із 27 країн.

Нагадаємо, в лютому цього року Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію — без жодних винятків для інших країн. За його словами, такі заходи мали стимулювати американське виробництво й створити нові робочі місця в країні.

Він оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію — з 25% до 50% з 4 червня. За словами президента США, такий крок необхідний для захисту національної безпеки та підтримки американських виробників.

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