Торік світ витратив на війни $17 трлн. 6% від цієї суми могли б зупинити голод — Finance.ua

Торік світ витратив на війни $17 трлн. 6% від цієї суми могли б зупинити голод Сьогодні 09:17 — Світ

Торік світ витратив на війни $17 трлн. 6% від цієї суми могли б зупинити голод, Фото: slovoidilo.ua

У 2023 році на війни та конфлікти у світі витратили 17 трлн доларів. Відповідно, ці гроші не були використані на проєкти для поліпшення добробуту та порятунку, такі як охорона здоров’я, освіта, будівництво.

Про це сказав міністр у справах кабінету міністрів та майбутнього ОАЕ і голова WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергаві на відкритті Світового урядового форуму (WGS).

«Сімнадцять трильйонів доларів було втрачено через війни та конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я», — поінформував голова WGS.

Він переконаний, що приблизно 6% від цієї суми могли б покрити витрати на найважливіші виклики, з якими світ стикається за один рік.

«Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у вирішення інших проблем, з якими стикається людство», — сказав міністр.

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Нагадаємо, війна в Україні завдала шкоди довкіллю на 2,2 трлн грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля, а також сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

Укрінформ За матеріалами:

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