Війна в Україні виснажує російський фонд добробуту. Ліквідні активи скоротилися майже вдвічі — до $56,5 млрд — Finance.ua

Війна в Україні виснажує російський фонд добробуту. Ліквідні активи скоротилися майже вдвічі — до $56,5 млрд Сьогодні 11:16 — Світ

російський уряд використав майже половину резервів так званого Фонду національного добробуту, щоб захистити економіку від наслідків війни в Україні. Це зробило економіку країни-агресорки вразливішою до майбутніх потрясінь.

Про це пише Bloomberg.

Ліквідні кошти Фонду скоротилися до 5 трлн руб. ($56,5 млрд) наприкінці минулого року з 8,9 трлн руб. до повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас загальні активи впали майже на 12% - до 12 трлн руб, свідчать дані міністерства фінансів рф.

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Вартість часток Фонду в російських компаніях і в облігаціях, випущених для фінансування інфраструктурних проєктів, зросла більш ніж на 2 трлн руб., підрахував Bloomberg.

Значна частина Фонду була інвестована в російські акції та інфраструктуру, що по суті є неліквідними інвестиціями, зазначила Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics.

«Тільки ліквідні інвестиції можна розглядати як запаси на «чорний день», — наголосила вона.

рф використовує так званий Фонд національного добробуту для підтримки економіки

Фонд національного добробуту, якому знадобилися роки, щоб наростити свої активи, продовжує зазнавати тиску, оскільки російська економіка страждає від санкцій.

Зокрема, бюджетні правила передбачають перерахування коштів фонду міністерству фінансів для компенсації втрати доходів від експорту, якщо доходи від продажу нафти перевищать бюджетну оцінку в $60 за барель.

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«Якщо ситуація з цінами на енергоносії буде негативною, ми будемо використовувати Фонд національного добробуту», — заявив минулого місяця міністр фінансів рф Антон Силуанов.

Через збільшення витрат на армію та заходи з підтримки економіки минулого року мінфін рф залучив з фонду близько 3 трлн руб. Цього року планується взяти ще 1,3 трлн руб.

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