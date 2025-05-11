Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку — Finance.ua
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Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку

Фондовий ринок
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Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку
Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку
За підсумком 2024 року найбільші агрокомпанії України отримали 146,16 млрд грн доходу, що в 1,7 раза більше показника 2023-го.
Такі результати рейтингу найкращих підприємств України оприлюднив Опентадабот.
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За даними дослідження, до переліку увійшли бізнеси, які займаються розведенням свійської птиці, вирощуванням зернових культур та обробленням насіння.
Вперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток.
Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку
Торік найбільші компанії вітчизняного агросектору отримали в 1,7 раза більше доходу у порівнянні з 2023 роком, коли цей показник склав лише 86,5 млрд грн.
Сукупний прибуток компаній за минулий рік становив 19,92 млрд грн.
Понад половину компаній у ТОП-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП». На бізнеси з групи загалом припадає 71% сукупного доходу та 67% - загального прибутку лідерів галузі.
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Очолило рейтинг ТОВ «Вінницька птахофабрика»: дохід компанії торік збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше — у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.
ПрАТ «Миронівська птахофабрика», яке посідає друге місце рейтингу, збільшило дохід на 17% до 24,97 млрд грн, а прибуток зріс у 2,3 раза — до 3,12 млрд грн.
Третє місце з найбільшим приростом прибутку посіло ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» (група компаній LNZ Group).
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Дохід підприємства збільшився на 19% - до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази — до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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