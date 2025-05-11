Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку — Finance.ua

Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку Сьогодні 14:18 — Фондовий ринок

Топові агрокомпанії заробили майже 20 млрд грн прибутку

За підсумком 2024 року найбільші агрокомпанії України отримали 146,16 млрд грн доходу, що в 1,7 раза більше показника 2023-го.

Такі результати рейтингу найкращих підприємств України оприлюднив Опентадабот.

За даними дослідження, до переліку увійшли бізнеси, які займаються розведенням свійської птиці, вирощуванням зернових культур та обробленням насіння.

Вперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток.

Торік найбільші компанії вітчизняного агросектору отримали в 1,7 раза більше доходу у порівнянні з 2023 роком, коли цей показник склав лише 86,5 млрд грн.

Сукупний прибуток компаній за минулий рік становив 19,92 млрд грн.

Понад половину компаній у ТОП-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП». На бізнеси з групи загалом припадає 71% сукупного доходу та 67% - загального прибутку лідерів галузі.

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Очолило рейтинг ТОВ «Вінницька птахофабрика»: дохід компанії торік збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше — у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

ПрАТ «Миронівська птахофабрика», яке посідає друге місце рейтингу, збільшило дохід на 17% до 24,97 млрд грн, а прибуток зріс у 2,3 раза — до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посіло ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» (група компаній LNZ Group).

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Дохід підприємства збільшився на 19% - до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази — до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

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