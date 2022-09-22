Як адаптуються агрокомпанії під час війни - експерт — Finance.ua

Як адаптуються агрокомпанії під час війни - експерт Вчора 21:32 — Аграрний ринок

Як адаптуються агрокомпанії під час війни - експерт

4,27 млн тонн агропродукції. За інформацією Міністерства інфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортованотонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольством до країн Азії, Європи та Африки.

А нещодавно, 21 вересня, в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи.

Про адаптацію та специфіку роботи агрокомпаній під час війни на прикладі агрохолдингу «Астарта» розповів комерційний директор агропромхолдингу «Астарта» В’ячеслав Чук на конференції Global Outlook: Wartime Economic Forecasts, що відбулася 20 вересня в Києві.

«Ми були одні з перших, хто запустився після початку війни. Виробляли корми для тварин, яких потрібно годувати, йде війна чи ні. Щодо експорту, використовуючи перевагу своєї публічності, змогли адаптуватися і знайти партнерів в Європі, які дозволили нам залучати вагонний парк в Європі та шукати партнерів для реалізації продукції. Це більше стосується агропродукції. В Польщі досить швидко знайшли партнерів для реалізації продукції та адаптувались. Це не такі суттєві об’єми які були раніше, але можливість вивантажувати зернові та працювати, не зупиняти наше виробництво, а залишати його в тих об’ємах, які були», — розказує Чук.

Зернові коридори

Нині відкрились можливості для експорту через морські порти завдяки зерновому морському коридору. Ми отримали квоти в різних портах, щоб виконувати відвантаження через західні кордони. Це дало більше можливостей щодо експорту цієї продукції.

Також добре розвинувся напрямок дунайських портів - Ізмаїл, Рені. До війни там вантажилось максимум 20-30 тис. тонн на місяць, нині — півтора мільйона тонн.

Кількість продукції, що виїжджає за кордон

Зі слів експерта, щодо цукру, раніше це був суто внутрішній продукт, його продавали в Україні. Сьогодні в Європі є певний дефіцит цукру (близько 8 млн тонн. — Ред.). Відчувається пожвавлений попит сусідніх східноєвропейських країн до нашого виробництва. Він також має змогу стати і експортним продуктом в цьому сезоні на 20%, це також буде залежати від логістики та від квот.

«Щодо зернових, 80% — це експорт. Щодо соєвої продукції, то коли ми запустилися з перших днів війни, це був внутрішній ринок (50-60 відсотків). Нині загалом 80% це експорт, а 10-20% це внутрішній ринок», — зазначає Чук.

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