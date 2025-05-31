ТОП-5 доступних смартфонів із найкращою камерою на 2025 рік — Finance.ua

ТОП-5 доступних смартфонів із найкращою камерою на 2025 рік Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

ТОП-5 доступних смартфонів із найкращою камерою на 2025 рік

За останні роки Android-бренди значно прокачали фотоможливості бюджетних моделей. Сьогодні навіть найдешевші моделі вміють робити ідеальні портрети і похвальні пейзажні знімки в найкоротші терміни.

ТОП-5 бюджетних смартфонів із найкращою камерою

Google Pixel 9a — король бюджетних смартфонів. Пристрій має дві камери з об’єктивами на 48 і 13 Мп.

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Знімки виходять яскравими і натуральними, а панорами — чіткими і деталізованими. З урахуванням можливостей пост-обробки та ШІ-фіч зробити поганий знімок практично неможливо.

CMF Phone 1 — найкраще, що може купити любитель познімати з бюджетом $200. Вирішує 50-мегапіксельна основна камера Sony (f/1.8) з окремим портретним сенсором. Для зйомок в умовах денного світла саме т. е.

Samsung Galaxy A56 — для фанатів Samsung. У гаджета в арсеналі 12-Мп фронталка і блок із трьома модулями 50+12+5 Мп з OIS у головного датчика і кутом огляду 123° у ширика, а також підтримкою зйомки 4K-відео.

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Цього більш ніж достатньо для видачі чітких фото і відео навіть при хорошому освітленні.

Redmi Note 13 Pro — бюджетний камерофон з високою роздільною здатністю. Цей апарат може похвалитися 200-Мп сенсором Samsung HP3 з оптичною стабілізацією.

Роздільна здатність у матриці величезна, і деталізація в повний розмір висока. Кольори яскраві, а в денний час демонструється великий динамічний діапазон.

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Poco F6 Pro — бюджетний універсал. Смартфон оснащений універсальною потрійною камерою, очолюваною основним датчиком 64 МП з оптостабом.

Він забезпечує чіткі знімки навіть у складних умовах освітлення, а ширік 8 МП забезпечує кут огляду 118°, що ідеально підходить для зйомки великих пейзажів або групових знімків. Також є 2-Мп макрооб’єктив.

УНІАН За матеріалами:

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