Рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою — Finance.ua

Рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою 18.05.2025, 02:22 — Технології&Авто

Рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою

Смартфон із функцією швидкої зарядки — чудова альтернатива пристроям із невеликим АКБ. Багато користувачів вважають за краще мати девайс із середньою автономністю, але який можна за потреби зарядити за пару хвилин.

Журналісти PhoneArena склали рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою в 2025 році.

Кожен смартфон було протестовано з використанням сумісного зарядного пристрою і на його максимальних можливостях.

Варто зазначити, що в списку представлені тільки ті моделі, які офіційно вийшли на глобальному ринку.

У Китаї вже є апарати з підтримкою зарядки 240 Вт, однак за межами Піднебесної вони так і не виходили.

Motorola Edge 50 Pro. Один із найшвидших телефонів, який можна купити на глобальному ринку. Із зарядкою потужністю 120 Вт він набирає 100% всього за 23 хвилини. Бездротова зарядка видає 50 Вт.

Один із найшвидших телефонів, який можна купити на глобальному ринку. Із зарядкою потужністю 120 Вт він набирає 100% всього за 23 хвилини. Бездротова зарядка видає 50 Вт. OnePlus 13. У смартфона значний акумулятор ємністю 6000 мАг, але завдяки дротовій зарядці SuperVOOC потужністю 100 Вт батарею можна повністю живити всього за 36 хвилин. Потужність бездротової зарядки, як і OnePlus 12, становить 60 Вт.

У смартфона значний акумулятор ємністю 6000 мАг, але завдяки дротовій зарядці SuperVOOC потужністю 100 Вт батарею можна повністю живити всього за 36 хвилин. Потужність бездротової зарядки, як і OnePlus 12, становить 60 Вт. Honor Magic 7 Pro. Пристрій не лише має масивну батарею на 5270 мАг, а й може зарядити її від 0 до 100% за 31 хвилину. Водночас завдяки бездротовій зарядці потужністю 80 Вт повний заряд займає 47 хвилин.

Пристрій не лише має масивну батарею на 5270 мАг, а й може зарядити її від 0 до 100% за 31 хвилину. Водночас завдяки бездротовій зарядці потужністю 80 Вт повний заряд займає 47 хвилин. Vivo X Fold 3 Pro. Складні телефони завжди відставали від класичних смартфонів у швидкості зарядки, однак Vivo змінює це. Його технологія дротового заряджання потужністю 100 Вт дає змогу йому зарядитися від 0 до 100% лише за 33 хвилини, що вражає для телефона з акумулятором ємністю 5700 мАг.

Складні телефони завжди відставали від класичних смартфонів у швидкості зарядки, однак Vivo змінює це. Його технологія дротового заряджання потужністю 100 Вт дає змогу йому зарядитися від 0 до 100% лише за 33 хвилини, що вражає для телефона з акумулятором ємністю 5700 мАг. Oppo Find X7 Ultra. Батарея на 5000 мАг підтримує швидку зарядку на 100 Вт, тож повністю зарядити пристрій можна всього за 29 хвилин. До того ж, пристрій підтримує бездротову зарядку AirVOOC 50 Вт, що робить його одним з найшвидших бездротових смартфонів, які можна зарядити бездротово, на ринку.

Батарея на 5000 мАг підтримує швидку зарядку на 100 Вт, тож повністю зарядити пристрій можна всього за 29 хвилин. До того ж, пристрій підтримує бездротову зарядку AirVOOC 50 Вт, що робить його одним з найшвидших бездротових смартфонів, які можна зарядити бездротово, на ринку. Xiaomi 14 Ultra / Xiaomi 15. Обидві серії підтримують дротову зарядку потужністю 90 Вт, що забезпечує неймовірно високу швидкість зарядки. У компанії стверджують, що акумулятор 5000 мАг можна повністю живити за 33 хвилини по дроту. Хоча в тестах PhoneArena Xiaomi 14 Ultra знадобилося 45 хвилин для зарядки від 0 до 100%.

Показово, що найпопулярніші бренди у світі Apple і Samsung не загострюють увагу на важливості швидкості відновлення енергії.

Так, iPhone 16 Pro Max з офіційним адаптером живлення USB-C потужністю 26 Вт потрібно 1 годину і 42 хвилини, щоб зарядитися. У Samsung поки що рекорд належить зарядці 45 Вт. З ним S25 Ultra набирає 100% за 69 хвилин.

Зате у флагманів Apple і Samsung один із найкращих показників автономності на ринку, підтверджують тести. Обидва смартфони за активного використання здатні протриматися понад 16 годин.

УНІАН За матеріалами:

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