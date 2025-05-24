Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото) — Finance.ua

Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото) Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)

Телефони з екранами понад 6,7 дюйма давно стали нормою — виробники збільшують діагональ дисплеїв для кращого споживання контенту, і для більшості користувачів це безсумнівний плюс. Та навіть зараз деякі юзери скептично ставляться до таких «лопат» і надають перевагу більш компактним пристроям.

Автори Tom’s Guide розповіли, які компактні смартфони можна купити в травні 2025 року.

Читайте також Рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою

Особлива увага приділялася не тільки ергономіці, а й їхній продуктивності, функціям, якості збірки та іншим факторам.

Рейтинг найкращих компактних смартфонів

На першу позицію експерти поставили не найновіший, але все ще «найкомпактніший Android-флагман» Asus Zenfone 10.

Немає нічого, з чим би він не впорався (заслуга Snapdragon 8 Gen 2), при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою.

А ще у цього компакта чудовий набір камер і топовий 144-герцовий OLED-дисплей.

Завдяки складному механізму Samsung Galaxy Z Flip 6 є одним із найкомпактніших рішень на ринку.

Діагональ зовнішнього екрана в нього становить лише 3,4 дюйма, але якщо його розвернути, перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран. Модель також захищена від потрапляння води і вологи.

Також фахівці виділили одну з моделей Apple — iPhone 15 Pro.

Один з головних світових бестселерів теж має шикарну ергономіку завдяки 6,1-дюймовому OLED-екрану і титановому корпусу завтовшки 8.3 мм та вагою лише 187 грамів.

Тим, хто хоче заощадити, але купити iPhone, варто розглянути зовсім крихітний iPhone SE 2022.

Тут найменший у добірці дисплей (4,7 дюйма), завдяки чому смартфон зручно діставати з вузької кишені штанів і тримати однією рукою. Але в плані «начинки» він навряд чи чимось зможе здивувати.

Замикає добірку розкладачка Nubia Flip 5G. Дана модель має ту ж концепцію, що і Samsung Galaxy Z Flip 6.

Складаний механізм дозволив впровадити 1,43-дюймовий екран на тильній панелі. Він використовується для оповіщень і зйомки селфі на основну камеру.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.