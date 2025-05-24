Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото) — Finance.ua
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Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)

Технології&Авто
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Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Телефони з екранами понад 6,7 дюйма давно стали нормою — виробники збільшують діагональ дисплеїв для кращого споживання контенту, і для більшості користувачів це безсумнівний плюс. Та навіть зараз деякі юзери скептично ставляться до таких «лопат» і надають перевагу більш компактним пристроям.
Автори Tom’s Guide розповіли, які компактні смартфони можна купити в травні 2025 року.
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Особлива увага приділялася не тільки ергономіці, а й їхній продуктивності, функціям, якості збірки та іншим факторам.

Рейтинг найкращих компактних смартфонів

На першу позицію експерти поставили не найновіший, але все ще «найкомпактніший Android-флагман» Asus Zenfone 10.
Немає нічого, з чим би він не впорався (заслуга Snapdragon 8 Gen 2), при цьому його легко носити в кишені або використовувати однією рукою.
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
А ще у цього компакта чудовий набір камер і топовий 144-герцовий OLED-дисплей.
Завдяки складному механізму Samsung Galaxy Z Flip 6 є одним із найкомпактніших рішень на ринку.
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Діагональ зовнішнього екрана в нього становить лише 3,4 дюйма, але якщо його розвернути, перед нами відкриється 6,7-дюймовий екран. Модель також захищена від потрапляння води і вологи.
Також фахівці виділили одну з моделей Apple — iPhone 15 Pro.
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Один з головних світових бестселерів теж має шикарну ергономіку завдяки 6,1-дюймовому OLED-екрану і титановому корпусу завтовшки 8.3 мм та вагою лише 187 грамів.
Тим, хто хоче заощадити, але купити iPhone, варто розглянути зовсім крихітний iPhone SE 2022.
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Тут найменший у добірці дисплей (4,7 дюйма), завдяки чому смартфон зручно діставати з вузької кишені штанів і тримати однією рукою. Але в плані «начинки» він навряд чи чимось зможе здивувати.
Замикає добірку розкладачка Nubia Flip 5G. Дана модель має ту ж концепцію, що і Samsung Galaxy Z Flip 6.
Який компактний смартфон обрати у 2025 році (фото)
Складаний механізм дозволив впровадити 1,43-дюймовий екран на тильній панелі. Він використовується для оповіщень і зйомки селфі на основну камеру.
За матеріалами:
УНІАН
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