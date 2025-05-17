ТОП-10 помилок під час заряджання смартфона — Finance.ua

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ТОП-10 помилок під час заряджання смартфона

Технології&Авто
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ТОП-10 помилок під час заряджання смартфона
ТОП-10 помилок під час заряджання смартфона
Досить багато людей заряджають свої гаджети неправильно, тим самим серйозно скорочуючи термін служби пристрою, а також створюючи ризик для безпеки будинку.
Фахівці MarthaStewart розповіли про найпоширеніші помилки при заряджанні смартфону.
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1. Одразу утилізуйте пошкоджені або зношені кабелі, не заряджайте ними, адже вони збільшують ризик ураження електричним струмом, перегріву або загоряння.
2. Не заряджайте гаджети всю ніч. Більшість пристроїв зараз підтримують швидку зарядку, тому не потрібно витрачати багато часу на цей процес.
Якщо ви залишаєте пристрій на тривалий час, то акумулятор постійно піддається впливу тепла та енергії. Згодом продуктивність падатиме і термін служби акумулятора скоротиться.
3. Уникайте перевантаження розеток, щоб це не спричинило загоряння. Краще заряджати кілька пристроїв у різних розетках або використовувати подовжувачі, але переконайтеся, що розетки розраховані на електричне навантаження цих гаджетів.
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4. Також не можна постійно використовувати подовжувачі, оскільки ймовірність перегріву та загорання зростає. Знайдіть собі місце у іншій кімнаті, щоб зарядити комфортно пристрій.
5. Не використовуйте кабелі неоригінальних виробників. Дешеві кабелі можуть бути поганої якості і не захищати від перенапруги.
Якщо не хочете отримати перегріву або навіть електричних загорянь, то користуйтеся лише оригінальними зарядками.
6. Контролюйте ознаки ознаки перегріву. Якщо ви торкнулись пристрою або кабелю, а він гарячий, слід негайно вимкнути гаджет. Оскільки це означає несправності проводки або несумісність пристрою і зарядки.
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7. Не залишайте зарядні пристрої під ковдрою, бо тканина затримує тепло і викликає перегрів акумулятора телефону. Також не кладіть їх на диванах, кріслах, тому що м’які поверхні не забезпечують гарну циркуляцію повітря.
8. Не сидіть у телефоні під час заряджання. Інтенсивне використання виробляє більше тепла і швидше вбиває акумулятор.
9. Не заряджайте гаджети на сонці або в машині. Тепло від сонця швидко накопичується в герметичному просторі, а зарядка також виробляє тепло. Коли це поєднується, то виникає навантаження і може статися загоряння.
10. Не заряджайте пристрої біля води, адже бризки здатні спричинити удар струмом або пошкодження. Заряджайте гаджет тільки тільки на сухих поверхнях.
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