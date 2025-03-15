Китайська компанія представила технологію, що заряджає електромобіль за 9 хвилин — Finance.ua
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Китайська компанія представила технологію, що заряджає електромобіль за 9 хвилин

Технології&Авто
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Китайська компанія представила технологію, що заряджає електромобіль за 9 хвилин
Китайська компанія представила технологію, що заряджає електромобіль за 9 хвилин, Фото: freepik
Китайська компанія Farasis Energy представила нову технологію ультрашвидкої зарядки 6C. Вона дозволяє акумуляторам електричних автомобілів заряджатися з 10% до 80% всього за 8 хвилин 55 секунд.
Про це пише CNEVPost.
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Нова технологія значно зменшує час зарядки, що є однією з основних проблем для власників електромобілів, особливо під час довгих поїздок.
Китайська компанія представила технологію, що заряджає електромобіль за 9 хвилин
Технологія 6C означає, що акумулятор може бути заряджений за час, рівний 1/6 від його номінальної ємності.

Як це працює

Новий підхід компанії Farasis Energy оптимізує конструкцію акумуляторів для літій-залізо-фосфатних (LFP) і літій-тернарних батарей.
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Крім того, нова суперпакувальна технологія (SPS) покращує тепловідведення акумуляторів, дозволяючи зберігати температуру під час швидкої зарядки нижче 50 °C. Це допомагає уникнути перегріву і підвищує ефективність процесу заряджання.
До речі, Farasis Energy — це один з найбільших виробників акумуляторів в Китаї. Компанія контролює 0,48% китайського ринку акумуляторів і планую збільшити цю частку завдяки новій технології.

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За матеріалами:
mezha.media
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