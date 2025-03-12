Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію — Finance.ua

Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію Сьогодні 23:12 — Енергетика

Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію

Уряд Великої Британії виділив грант у розмірі 55 млн фунтів стерлінгів (71 млн доларів) адміністрації шотландського порту Кромарті-Ферт для реалізації проекту чергового етапу розширення. Кошти використовуватимуться для фінансування планового будівництва плавучих вітряних електростанцій.

Про це пише The Maritime Executive.

Шотландський порт розпочне роботи на початку 2028 року.

Виділення гранту є першим із двох, про які було оголошено в рамках урядової програми, запущеної у 2023 році для підтримки розвитку портової інфраструктури, необхідної для сектору плавучих вітроелектростанцій.

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Порт Кромарті-Ферт розташований на північно-східному узбережжі Шотландії. Порт спеціалізується на підтримці морського нафтогазовидобутку, а останнім часом і морської вітроенергетики. Портова влада зазначає, що великі глибини та захищеність акваторії дозволяють Кромарті-Ферт приймати великотоннажні судна.

План будівництва вітроелектростанції передбачає доставку важких, габаритних компонентів вітряної електростанції та складування їх на розширеному майданчику порту. Порт також надасть територію для будівництва, встановлення та експлуатаційної підтримки електростанції.

Компоненти будуть вироблятися по всій Великій Британії. Новим об’єктом стане Quay West і зона укладання Phase 5. Плавучі турбіни можна збирати і налаштовувати перед тим, як їх відбуксують на місце вітряної електростанції.

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