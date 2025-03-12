Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію

Енергетика
10
Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію
Шотландія збудує найбільшу в країні плавучу вітроелектростанцію
Уряд Великої Британії виділив грант у розмірі 55 млн фунтів стерлінгів (71 млн доларів) адміністрації шотландського порту Кромарті-Ферт для реалізації проекту чергового етапу розширення. Кошти використовуватимуться для фінансування планового будівництва плавучих вітряних електростанцій.
Про це пише The Maritime Executive.
Шотландський порт розпочне роботи на початку 2028 року.
Виділення гранту є першим із двох, про які було оголошено в рамках урядової програми, запущеної у 2023 році для підтримки розвитку портової інфраструктури, необхідної для сектору плавучих вітроелектростанцій.
Читайте також
Порт Кромарті-Ферт розташований на північно-східному узбережжі Шотландії. Порт спеціалізується на підтримці морського нафтогазовидобутку, а останнім часом і морської вітроенергетики. Портова влада зазначає, що великі глибини та захищеність акваторії дозволяють Кромарті-Ферт приймати великотоннажні судна.
План будівництва вітроелектростанції передбачає доставку важких, габаритних компонентів вітряної електростанції та складування їх на розширеному майданчику порту. Порт також надасть територію для будівництва, встановлення та експлуатаційної підтримки електростанції.
Компоненти будуть вироблятися по всій Великій Британії. Новим об’єктом стане Quay West і зона укладання Phase 5. Плавучі турбіни можна збирати і налаштовувати перед тим, як їх відбуксують на місце вітряної електростанції.
За матеріалами:
Build Portal
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems