Туреччина подвоїть обсяг газових сховищ до 2028 року — Finance.ua

Туреччина подвоїть обсяг газових сховищ до 2028 року Сьогодні 07:24 — Енергетика

Туреччина подвоїть обсяг газових сховищ до 2028 року

Туреччина за три роки збільшить обсяг своїх газових сховищ удвічі — з 5,8 млрд куб. м нині до 12 млрд куб. м у 2028 році.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар, передає TRT Haber.

За його словами, розширення сховищ є частиною заходів із забезпечення енергетичної безпеки країни.

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«Зусилля щодо збільшення потужності сховищ тривають відповідно до мети підвищення безпеки енергопостачання… Ми маємо на меті досягти потужності сховищ приблизно до 12 млрд куб. м до 2028 року», — повідомив міністр.

Наявні потужності

За його словами, загальна ємність сховищ природного газу зараз становить 5,8 млрд куб. м: 4,6 млрд куб. м — у підземному сховищі природного газу Kuzey Marmara та 1,2 млрд куб. м — у підземному сховищі природного газу Tuz Gölü.

Укрінформ За матеріалами:

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