Туреччина подвоїть обсяг газових сховищ до 2028 року — Finance.ua

Туреччина подвоїть обсяг газових сховищ до 2028 року
Туреччина за три роки збільшить обсяг своїх газових сховищ удвічі — з 5,8 млрд куб. м нині до 12 млрд куб. м у 2028 році.
Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар, передає TRT Haber.
За його словами, розширення сховищ є частиною заходів із забезпечення енергетичної безпеки країни.
«Зусилля щодо збільшення потужності сховищ тривають відповідно до мети підвищення безпеки енергопостачання… Ми маємо на меті досягти потужності сховищ приблизно до 12 млрд куб. м до 2028 року», — повідомив міністр.
Наявні потужності
За його словами, загальна ємність сховищ природного газу зараз становить 5,8 млрд куб. м: 4,6 млрд куб. м — у підземному сховищі природного газу Kuzey Marmara та 1,2 млрд куб. м — у підземному сховищі природного газу Tuz Gölü.
Поділитися новиною