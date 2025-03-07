рф вдарила по енергетичній та газовій інфраструктурі України: які наслідки — Finance.ua
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рф вдарила по енергетичній та газовій інфраструктурі України: які наслідки

Енергетика
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Вночі 7 березня 2025 року росія завдала масованого удару по Україні, націлившись на об’єкти енергетичної та газової інфраструктури.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російські війська атакували різні регіони країни, використовуючи ракети та безпілотники.
Енергетики та рятувальники працюють над усуненням наслідків обстрілів, щоб відновити електро- та газопостачання.
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Галущенко наголосив, що рф намагається завдати шкоди звичайним українцям, позбавивши їх світла та тепла. Він закликав громадян залишатися в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями, оскільки ситуація може швидко змінюватися.
За інформацією, росія використала крилаті ракети «Калібр», запущені з Чорного моря, а також стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
У пресслужбі НАК «Нафтогаз України» кажуть, що постраждали виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. Там наголосили, що це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газової інфраструктури «Групи «Нафтогаз».
«Пошкоджені виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих», — акцентував її керівник Роман Чумак.
Він додав, що зараз триває ліквідація наслідків обстрілу, крім того, фахівці оцінюють рівень пошкоджень.
«Група „Нафтогаз“ вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, які атакував ворог. Ми робимо та будемо робити все можливе, щоби країна була з газом. Дякую всім працівникам, а також усім енергетикам країни за роботу в надважких умовах», — підсумував Роман Чумак.
За матеріалами:
Укрінформ
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