Які пристрої можна заряджати від повербанку — Finance.ua

Які пристрої можна заряджати від повербанку Сьогодні 00:02 — Світ

У період відключень електроенергії, особливо якщо це відбувається несподівано, багато людей залишаються без звичних благ цивілізації у вигляді різноманітних пристроїв. Але якщо є повербанк, цю проблему можна вирішити. Дізнайтеся, що може працювати від повербанку і як правильно заряджати пристрої.

Що можна живити від повербанка — розбираємося в потужності

Залежно від потужності USB-акумулятор працюватиме різний час, а також даватиме менший або більший цикл зарядок. Наприклад, моделі з потужністю до 10 000 мАг виручать, якщо потрібно швидко заповнити батарею телефону вдома або в дорозі. Вони не допоможуть при тривалих відключеннях світла і не годяться для зарядки потужних пристроїв.

Такого акумулятора вистачить, щоб живити:

телефон (від 2 до 5 повних зарядок залежно від стану батареї);

навушники і годинник (кілька десятків зарядок);

планшет (1 раз повністю).

Якщо вам цікаво, як зарядити ноутбук від повербанка з такою потужністю, то врахуйте, що в середньому в ноутбуків ємність акумулятора вища за 10 000 мАг, це означає, що навіть якщо у вас вийде зарядити ноутбук від такого пристрою, до 100% батарея недотягне.

Повербанк з потужністю до 20 000 мАг — це вже більш серйозний акумулятор, до якого можна підключати багато різних гаджетів, наприклад, один телефон кілька разів або відразу 2−3 телефони, планшет і ноутбук.

Якщо купуєте модель 30 000 мАг і більше, тоді вам вдасться підняти до 100% батарею потужних пристроїв, причому кілька разів. Щоправда, такі повербанки вважаються більш стаціонарним варіантом, ніж переносним. Моделі з потужністю 120 000 мАг і вище — це вже портативні пристрої, здатні живити навіть міні-холодильник, багато автолюбителів возять їх із собою в машині.

Як під’єднати телевізор до повербанку, і не тільки його

Головний нюанс того, як працюватиме настільна лампа від повербанка, світлодіодна стрічка, чайник і будь-які інші потрібні вам пристрої, — у роз’ємі та методі підключення. Варіанта всього два — USB-роз'єм і звичайна «вилка».

Якщо ви купили павербанк, в якому тільки слоти для USB, то ніяк по-іншому, природно, жодні прилади ви не підключите. Таким чином можна приєднати тільки ті пристрої, де є USB, наприклад, те саме електропростирадло від павербанка зарядити вийде. До речі, світлодіодна стрічка від повербанка також заряджається чудово, якщо придбати модель з USB штекером у комплекті.

Але в багатьох сучасних повербанках, особливо якщо це не просто акумулятор, а ціла зарядна станція, є роз’єми для підключення через вилку. Купуючи собі EcoFlow, Bluetti або будь-яку іншу станцію, немає жодних проблем із розумінням, як під’єднати вилку до повербанку — там є спеціальний роз’єм.

УНІАН За матеріалами:

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