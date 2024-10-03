ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)

Kia Sportage є найбільш популярним вживаним автомобілем у Великобританії. Про це повідомляє Європейський маркетплейс автозапчастин Ovoko, який поділився списком найбільш затребуваних вживаних автомобілів, ціна на які зростає через попит.

Express показали список та ТОП-10 авто.

Товариство виробників і торговців автомобілями (SMMT) підкреслює, що в першому кварталі 2024 року у Великобританії було продано майже два мільйони вживаних автомобілів.

За результатими пошуку Google з липня 2023 року по червень 2024 року, Kia Sportage є вживаним автомобілем, який користується найбільшим попитом у британців.

Щомісяця понад 15 000 водіїв шукають вживані екземпляри популярного південнокорейського позашляховика, який охопив п’ять поколінь протягом 21 року виробництва.

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Як і решта лінійки Kia, він відомий своїм хорошим співвідношенням ціни та якості та семирічною гарантією, що означає, що на багато вживаних екземплярів усе ще поширюється гарантія.

Kia Sportage

Друге місце

Іншим популярним вибором на ринку вживаних автомобілів є Audi A1, який має в середньому понад 13 500 пошукових запитів щомісяця тільки в Великобританії.

Вперше представлений у 2010 році, A1 став першим представником Audi у конкурентоспроможному сегменті суперміні після злощасного Audi 50 у 1970-х роках, і незабаром досяг успіху завдяки гарній якості збірки та привабливому зовнішньому вигляду.

Значний попит з боку покупців вживаних автомобілів також означає, що більшість екземплярів зберігають свою вартість набагато краще, ніж конкуренти, причому багато дилерів і приватних покупців готові платити більше.

Audi A1

Третє місце

Ford Fiesta — ще одна вживана модель, яку багато автомобілістів шукають в Інтернеті.

Незважаючи на те, що маленький суперміні більше не випускається, виробництво тривало з 1976 по 2021 роки, що означає, що в дорозі все ще є багато екземплярів, не кажучи вже про хороше джерело дешевих запчастин.

Ford Fiesta

Крім того, оскільки Fiesta часто охоплює від моделі початкового рівня Ford до їх флагманського гарячого хетчбека, є багато двигунів, рівнів комплектації та цін для покупців вживаних автомобілів на вибір.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляє «Укравтопром», у серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.

Протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто — їхня частка склала 41%.



На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому — дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.

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