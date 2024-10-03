ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
Kia Sportage є найбільш популярним вживаним автомобілем у Великобританії. Про це повідомляє Європейський маркетплейс автозапчастин Ovoko, який поділився списком найбільш затребуваних вживаних автомобілів, ціна на які зростає через попит.
Express показали список та ТОП-10 авто.
ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
Товариство виробників і торговців автомобілями (SMMT) підкреслює, що в першому кварталі 2024 року у Великобританії було продано майже два мільйони вживаних автомобілів.
За результатими пошуку Google з липня 2023 року по червень 2024 року, Kia Sportage є вживаним автомобілем, який користується найбільшим попитом у британців.
Щомісяця понад 15 000 водіїв шукають вживані екземпляри популярного південнокорейського позашляховика, який охопив п’ять поколінь протягом 21 року виробництва.
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Як і решта лінійки Kia, він відомий своїм хорошим співвідношенням ціни та якості та семирічною гарантією, що означає, що на багато вживаних екземплярів усе ще поширюється гарантія.
ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
Kia Sportage

Друге місце

Іншим популярним вибором на ринку вживаних автомобілів є Audi A1, який має в середньому понад 13 500 пошукових запитів щомісяця тільки в Великобританії.
Вперше представлений у 2010 році, A1 став першим представником Audi у конкурентоспроможному сегменті суперміні після злощасного Audi 50 у 1970-х роках, і незабаром досяг успіху завдяки гарній якості збірки та привабливому зовнішньому вигляду.
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Значний попит з боку покупців вживаних автомобілів також означає, що більшість екземплярів зберігають свою вартість набагато краще, ніж конкуренти, причому багато дилерів і приватних покупців готові платити більше.
ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
Audi A1

Третє місце

Ford Fiesta — ще одна вживана модель, яку багато автомобілістів шукають в Інтернеті.
Незважаючи на те, що маленький суперміні більше не випускається, виробництво тривало з 1976 по 2021 роки, що означає, що в дорозі все ще є багато екземплярів, не кажучи вже про хороше джерело дешевих запчастин.
ТОП-10 найзатребуваніших вживаних автомобілів (фото, інфографіка)
Ford Fiesta
Крім того, оскільки Fiesta часто охоплює від моделі початкового рівня Ford до їх флагманського гарячого хетчбека, є багато двигунів, рівнів комплектації та цін для покупців вживаних автомобілів на вибір.
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Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляє «Укравтопром», у серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.
  • Протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
  • Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто — їхня частка склала 41%.
  • На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому — дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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