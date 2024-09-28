ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років, Фото: freepik
У серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом.
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Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто — їхня частка склала 41%.
На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому — дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.
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Якщо казати про найбільш популярні бренди, то тут з великим відривом лідирує Tesla — її моделі Model Y та Model 3 на перших позиціях.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:
  • Tesla Model Y — 588 одиниць;
  • Tesla Model 3 — 434;
  • Hyundai Kona — 305;
  • Nissan Rogue — 272;
  • Mazda CX-5 — 238;
  • Kia Niro — 238;
  • Volkswagen Tiguan — 214;
  • Nissan Leaf — 190;
  • Volkswagen Golf — 169;
  • Chevrolet Bolt — 156.

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За матеріалами:
Finance.ua
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