ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років Сьогодні 14:12 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років, Фото: freepik

У серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом.

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Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто — їхня частка склала 41%.

На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому — дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.

Якщо казати про найбільш популярні бренди, то тут з великим відривом лідирує Tesla — її моделі Model Y та Model 3 на перших позиціях.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:

Tesla Model Y — 588 одиниць;

Tesla Model 3 — 434;

Hyundai Kona — 305;

Nissan Rogue — 272;

Mazda CX-5 — 238;

Kia Niro — 238;

Volkswagen Tiguan — 214;

Nissan Leaf — 190;

Volkswagen Golf — 169;

Chevrolet Bolt — 156.

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