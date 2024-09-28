ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років
У серпні громадяни нашої країни придбали 8,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних машин віком до 5 років.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, протягом минулого місяця свою першу реєстрацію в країні пройшли майже 26 тисяч легковиків з пробігом.
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Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшою популярністю в цьому сегменті користувались електричні авто — їхня частка склала 41%.
На другому місці знаходяться бензинові легковики (37%), на третьому — дизельні автомобілі (11%). Гібриди та авто з ГБО зайняли 8% та 3%, відповідно.
Якщо казати про найбільш популярні бренди, то тут з великим відривом лідирує Tesla — її моделі Model Y та Model 3 на перших позиціях.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років:
- Tesla Model Y — 588 одиниць;
- Tesla Model 3 — 434;
- Hyundai Kona — 305;
- Nissan Rogue — 272;
- Mazda CX-5 — 238;
- Kia Niro — 238;
- Volkswagen Tiguan — 214;
- Nissan Leaf — 190;
- Volkswagen Golf — 169;
- Chevrolet Bolt — 156.
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