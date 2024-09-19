Які дизельні авто українці купували у дилерів: ТОП-20 моделей — Finance.ua

Які дизельні авто українці купували у дилерів: ТОП-20 моделей
За підсумками серпня попит на нові дизельні легковики збільшився, хоча дедалі поступається продажу нових авто з гібридними силовими установками.
Чому попит зростав? Як зазначають експерти порталу Auto. Ria, наприкінці літа український ринок нових авто перебував під значним тиском через пропозицію Уряду збільшити збір під час першої реєстрації легковиків до 15% від початку вересня.
«І хоч ця ініціатива врешті не знайшла підтримки у сесійній залі Верховної Ради, вона примусила багатьох потенційних автовласників скоротити процес вибору й терміново податися до дилерського центру. Наслідком став рекордний від початку 2022 року рівень продажів нових авто: 8,1 тисячі за підсумками серпня», — кажуть аналітики.
Які моделі обирали
У персональному заліку моделей бестселером дизельного сегмента дедалі залишається Renault Duster, хоча подальший перелік фаворитів дещо змінився. Наприклад, до десятки найуспішніших у серпні дизельних моделей увійшли одразу чотири BMW (і ще два автомобілі цієї марки піднялися до другої десятки), а на передостанньому рядку двадцятки вперше з’явився Mitsubishi Pajero Sport.
20 найпопулярніших дизельних моделей в Україні
за підсумками продажів нових авто у серпні (проти липня)
- Renault Duster: 481 новий авто (+193);
- Volkswagen Touareg: 152 нових авто (+42);
- BMW X4: 106 нових авто (+79);
- Toyota Land Cruiser 300: 102 нових авто (+39);
- Skoda Kodiaq: 77 нових авто (+27);
- BMW X3: 67 нових авто (-8);
- BMW X5: 59 нових авто (+1);
- Citroen C5 Aircross: 54 нових авто (+14)
- BMW 3 Серії: 52 нових авто (-26);
- Peugeot 2008: 43 нових авто (+21);
Peugeot 3008: 43 нових авто (-31);
- Renault Express: 38 нових авто (+1);
- Citroen Berlingo: 32 нових авто (+9);
Opel Grandland: 32 нових авто (+4);
- Volkswagen Tiguan: 30 нових авто (+7);
- Pugeot Rifter: 27 нових авто (+5);
- BMW X6: 23 нових авто (-9);
- BMW X7: 22 нових авто (без змін);
Lexus LX: 22 нових авто (+7);
- Hyundai Staria: 21 нових авто (+13);
- Citroen C-Elysee: 13 нових авто (-2);
Volkswagen Arteon: 13 нових авто (-3);
- Mercedes-Benz V-Класу: 11 нових авто (-1);
Mitsubishi Pajero Sport: 11 нових авто (+5);
SEAT Ateca: 11 нових авто (+10);
- Toyota Proace City Verso: 10 нових авто (-3).
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