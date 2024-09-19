Які дизельні авто українці купували у дилерів: ТОП-20 моделей — Finance.ua

Які дизельні авто українці купували у дилерів: ТОП-20 моделей Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Які дизельні авто українці купували у дилерів: ТОП-20 моделей

За підсумками серпня попит на нові дизельні легковики збільшився, хоча дедалі поступається продажу нових авто з гібридними силовими установками.

Чому попит зростав? Як зазначають експерти Як зазначають експерти порталу Auto. Ria , наприкінці літа український ринок нових авто перебував під значним тиском через пропозицію Уряду збільшити збір під час першої реєстрації легковиків до 15% від початку вересня.

«І хоч ця ініціатива врешті не знайшла підтримки у сесійній залі Верховної Ради, вона примусила багатьох потенційних автовласників скоротити процес вибору й терміново податися до дилерського центру. Наслідком став рекордний від початку 2022 року рівень продажів нових авто: 8,1 тисячі за підсумками серпня», — кажуть аналітики.

Які моделі обирали

У персональному заліку моделей бестселером дизельного сегмента дедалі залишається Renault Duster, хоча подальший перелік фаворитів дещо змінився. Наприклад, до десятки найуспішніших у серпні дизельних моделей увійшли одразу чотири BMW (і ще два автомобілі цієї марки піднялися до другої десятки), а на передостанньому рядку двадцятки вперше з’явився Mitsubishi Pajero Sport.

20 найпопулярніших дизельних моделей в Україні

за підсумками продажів нових авто у серпні (проти липня)

Renault Duster: 481 новий авто (+193); Volkswagen Touareg: 152 нових авто (+42); BMW X4: 106 нових авто (+79); Toyota Land Cruiser 300: 102 нових авто (+39); Skoda Kodiaq: 77 нових авто (+27); BMW X3: 67 нових авто (-8); BMW X5: 59 нових авто (+1); Citroen C5 Aircross: 54 нових авто (+14) BMW 3 Серії: 52 нових авто (-26); Peugeot 2008: 43 нових авто (+21);

Peugeot 3008: 43 нових авто (-31); Renault Express: 38 нових авто (+1);

Citroen Berlingo: 32 нових авто (+9);

Opel Grandland: 32 нових авто (+4); Volkswagen Tiguan: 30 нових авто (+7); Pugeot Rifter: 27 нових авто (+5); BMW X6: 23 нових авто (-9); BMW X7: 22 нових авто (без змін);

Lexus LX: 22 нових авто (+7); Hyundai Staria: 21 нових авто (+13); Citroen C-Elysee: 13 нових авто (-2);

Volkswagen Arteon: 13 нових авто (-3); Mercedes-Benz V-Класу: 11 нових авто (-1);

Mitsubishi Pajero Sport: 11 нових авто (+5);

SEAT Ateca: 11 нових авто (+10); Toyota Proace City Verso: 10 нових авто (-3).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.