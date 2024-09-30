Ремонт дорожчий, ніж авто: механік назвав машини, які не варто купувати — Finance.ua

Ремонт дорожчий, ніж авто: механік назвав машини, які не варто купувати Сьогодні 19:26 — Технології&Авто

Ремонт дорожчий, ніж авто: механік назвав машини, які не варто купувати

Ухвалюючи рішення про придбання авто, покупці часто звертають увагу на ціну, характеристики та дизайн. Однак необхідно враховувати проблеми, які ховаються від наших очей, через що доведеться витратити в рази більше.

GOBankingRates поговорив із Крісом Пайлом, автомеханіком та експертом Just Answer. Він назвав авто, які ніколи не треба купувати.

Tesla

На думку Car and Driver, Tesla «довела, що електромобілі можуть бути популярними, поєднуючи видатні характеристики та високотехнологічні інтер’єри з корисним запасом ходу».

Tesla може здатися прекрасною, поки не потребуватиме ремонту. Пайл зазначив, що вартість витрат на цю машину переважує її ціну.

За ремонт Tesla доведеться заплатити в середньому 5 552 долари, а це понад 220 тисяч гривень. Частково це пояснюється тим, що запчастини для цих авто унікальні та їх важко знайти.

Rivian

Вартість пікапа Rivian RIT 2025 року починається від 71 000 доларів. Як і Tesla, Rivian — дорогий у ремонті автомобіль. Один власник Rivian розповів, що невелика аварія обійшлася йому набагато дорожче, ніж очікувалося. Через погнуту кришку бампера і вм’ятину на задніх дверях механікам довелося розбирати задню частину пікапа, а ремонт тривав 2,5 місяця.

«Спочатку страхова компанія оцінила збиток приблизно в 1600 доларів і надіслала мені чек… Остаточний рахунок склав понад 42 000 доларів!» — розповів власник авто.

Будь-яка нова вантажівка

Пайл не став би купувати жодну нову вантажівку, включно з Ford, Dodge, Chevy, Nissan або Toyota.

«Ціни на легкі та важкі моделі сильно завищені», — каже Пайл. «За перші п’ять років ви втратите від 35 до 55% вартості авто в ціновому діапазоні від 30 до 50 тисяч доларів. Краще купити вживаний автомобіль, щоб перший власник узяв збитки на себе».

На думку Car and Driver, сучасні важкі вантажівки — це «робочі конячки, розкішні автомобілі, високопродуктивні машини та комфортабельні круїзери».

Jeep Renegade і Fiat 500

За словами Пайла, у Jeep Renegade і Fiat 500 однакове шасі. Він зазначив, що ці авто потребують занадто частого ремонту.

Експерти Edmunds оцінив Jeep Renegade 2023 року на 6 балів із 10 у плані вартості.

«Renegade — один із найдорожчих автомобілів у своєму класі», — вважають автори огляду Edmunds. «Це могло б бути нормально, якби ви отримали багато переваг за цю ціну, але це не так. Якість збірки інтер’єру хороша, але всередині немає нічого видатного, і здається, що ви переплачуєте за грубий і незграбний стиль Jeep».

Fiat 500×2023 року випуску виявився трохи кращим за Jeep Renegade, отримавши 7 з 10 балів від оглядачів Edmunds. Експертам сподобалися «м'які на дотик матеріали» і відповідні кольору кузова панелі, але вони залишилися незадоволені високим цінником і «несмаком в аксесуарах».

Ford Fiesta, автомобілі Nissan та невеликі позашляховики

Наступна група автомобілів, які Пайл не став би купувати, — це Ford Fiesta, автомобілі Nissan та невеликі позашляховики.

«Трансмісії з подвійним зчепленням і CVT не витримують навантаження», — сказав механік. «Щойно вони виходять з ладу, ви стикаєтеся з дуже дорогим ремонтом, за який багато хто не візьметься, тому доводиться звертатися до офіційного дилера».

З 2012 року Ford Fiesta став предметом численних судових розглядів, оскільки автоконцерн знав про несправність трансмісії PowerShift і все одно продавав авто з нею. Власники повідомляли про проблеми, навіть після заміни зчеплення, вихідних валів і трансмісії.

Аналогічним чином, власники різних моделей Nissan у період з 2013 до 2018 року подали скарги в Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, стверджуючи, що несправні трансмісії CVT спричиняють «тремтіння та затримки під час розгону, що можуть призвести до аварій».

Jeep Grand Cherokee

Автори огляду на сайті carparts.com оцінили Jeep Grand Cherokee як середній автомобіль з точки зору надійності.

«Він отримав оцінку надійності 3,5 з 5 від RepairPal і посів 15-те місце серед 26 позашляховиків середнього розміру», — каже експерт Ліза Конан.

Пайл зазначив, що не став би купувати Jeep Grand Cherokee, тому що він потребує дорогого ремонту, деталі передчасно виходять з ладу, а новий автомобіль занадто дорого коштує.

УНІАН За матеріалами:

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